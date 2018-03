VÍDEO Ventura Pons, a Mèxic: «Porto aquest llaç groc que és el símbol de la llibertat»

El cineasta català Ventura Pons ha rebut aquest dimarts a la nit (hora mexicana) el Premi Mayahuel per la seva trajectòria del Festival de cinema de Guadalajara, on Catalunya n'és convidada d'honor. Pons ha rebut el guardó al Teatre Diana de la ciutat de mans del cineasta mexicà Jaime Humberto Hermosillo i el director del certamen Iván Trujillo. "Estem molts contents a Catalunya que Trujillo dediqui aquest festival a la nació més antiga d'Europa amb el Parlament més antic", ha assegurat Pons.Acte seguit, ha assenyalat, entre aplaudiments del públic, que porta un llaç groc que és "el símbol de la llibertat i ara Pep Guardiola l'ha posat molt de moda perquè li han prohibit. Cosa prohibida, cosa desitjada", ha dit. "I us n'he portat un a cadascun", ha indicat abans d'entregar-ne un a Trujillo i un altre a Hermosillo. "Visca la llibertat, visca el cinema, visca Guadalajara, visca Catalunya i visca el món".Pons ha manifestat que està molt emocionat d'estar a Guadalajara i de rebre el Premi Mayahuel del Festival. Posteriorment, s'ha projectat la seva darrera pel·lícula 'Miss Dalí' que explica la història d'Anna Maria Dalí, la germana del famós pintor. Entre els actors que hi participen hi ha Siân Philips , Josep Maria Pou , Claire Bloom , Vicky Peña , Joan Carreras ,Joan Pera , Eulàlia Ballart , Jose Carmona , Allan Corduner i Minnie Marx.

