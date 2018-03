Baños, sobre el veto de l'ANC: «Soc periodista i és la meva manera de guanyar-me el pa»

Conflicte intern a l'ANC. Les eleccions al secretariat nacional s'estan desenvolupant de bracet amb la polèmica. El veto de la Junta Electoral a la candidatura d'Antonio Baños , argumentant que l'exdiputat de la CUP ha participat en tertúlies polítiques i el reglament electoral intern ho prohibeix, ha generat el rebuig de diversos pesos pesants de l'entitat. Entre ells, el vicepresident Agustí Alcoberro . La bola del conflicte s'ha anat fent gran en les darreres hores fins al punt que l'òrgan regulador dels comicis ha optat per ajornar la votació electrònica i donar l'oportunitat de presentar al·legacions als candidats descartats En aquest sentit, Baños no ha amagat la seva sorpresa aquest dimecres al matí per l'aplicació de l'article 7 del reglament electoral, en virtut del qual s'ha vetat la seva candidatura per fer "publicitat i campanya" més enllà dels actes presencials. L'exdiputat cupaire ha assenyalat en una entrevista a El Mon a RAC1 que no es pot considerar que "apareix" en tertúlies perquè ja hi participava regularment abans d'optar a formar part del secretariat de l'Assemblea.Defensa que era -i és- periodista i tertulià abans que candidat. "Una cosa és aparèixer en mitjans de comunicació com a candidat, però és que jo soc periodista i és la meva manera de guanyar-me el pa", sentencia.Tot i mostrar-se sorprès pels darrers esdeveniments, Baños ha descartat trencar el carnet de soci de l'ANC i explica que ja ha presentat al·legacions i que, de totes totes, continuarà sent soci. Remarca que no està "enrabiat, entristit o dolgut" i que, si finalment troba les portes de la direcció de l'ANC tancada, seguirà "defensant la república" des d'altres plataformes, perquè "els llocs de lluita són múltiples".Els socis de l'ANC decideixen aquesta setmana els 77 membres que formaran el nou Secretariat Nacional. Les bases han començat aquest dimarts a escollir entre els noms que han presentat candidatura per ser-ne membres, ja sigui com a representants a nivell territorial o nacional. A partir d'aquest dimarts i fins divendres les bases podran votar telemàticament, mentre que dissabte serà el torn per als socis que vulguin fer-ho de manera presencial.D'entre els 77 membres que surtin triats s'escollirà posteriorment el nou president de l'ANC en substitució de Jordi Sànchez. La plaça està vacant des que Sànchez, empresonat de manera preventiva en el marc de la macrocausa que el Tribunal Suprem instrueix contra l'independentisme, la va deixar per ocupar el número dos de la llista de Junts per Catalunya a les eleccions del 21 de desembre.

