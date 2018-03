L'ANC ajorna la votació i permet al·legacions dels candidats exclosos

La Junta Electoral de l'ANC ha decidit ajornar fins a les dues del migdia la votació electrònica després de la polèmica exclusió d'alguns dels seus candidats, com Antonio Baños, que va desfermar polèmica entre els membres de l'entitat i en l'acte de presentació de tots candidats aquest dimarts al vespre. Durant aquestes hores, els exclosos podran presentar al·legacions que creguin oportunes, segons informa l'entitat.



El vicepresident de l'ANC, Agustí Acoberro, ha afirmat en aquest sentit que "si el company Antonio Baños no por ser candidat al Secretariat Nacional de l'ANC és que estem fent alguna cosa molt malament" i que "la República Catalana que construïm només pot ser democràtica". L'exdiputat de la CUP va ser apartat del procés electoral per participar en una tertúlia de RAC1 en ple període electoral.

🗳 Eleccions al Secretariat Nacional: la Junta Electoral ajorna la votació electrònica fins a les 14.00 h perquè els candidats exclosos puguin presentar al·legacions

🔗 https://t.co/3fQG6VwimA pic.twitter.com/giUPnmAcFt — Assemblea Nacional (@assemblea) 13 de març de 2018

Alcoberro responia així a un altre tuit del diputat de Junts per Catalunya i exdirigent d'Òmnium, Quim Torra, en què assenyalava que "seria un formidable exercici de radicalitat democràtica si la resta de candidats demanessin la seva readmissió".



De fet, en l'acte de presentació dels candidats del Secretariat Nacional aquest dimarts al vespre es van aixecar algunes veus crítiques com les estat les del candidat David Minoves, president del CIEMEN, que va considerar un "error" que Baños no hi fos i va lamentar la "indefensió" tant d'ell com dels altres candidats que van ser exclosos. A l'altre cantó de la balança, el candidat Adrià Alsina, cap de premsa de l'entitat, va recordar que els exclosos ho van ser per motius especificats al reglament.



Entre els motius d'exclusió entre la resta de candidats, la Junta Electoral subratlla que genèricament els més habituals han estat la falta d'aval territorial formalitzat, "amagar informació rellevant sobre les afinitats polítiques" i "fer campanya fora dels actes programats".



La resta d'exclosos són Alexis Azuaje, Antonio Baños, Pere Camps, Xavier Ludevid i Elisenda Romeu com a candidats a representació nacional i Jordi Alemany, Adrià Aragonès, Miquel Àngel Audí, Neus Cerdà, Marcel·lí Corominas, Francesc Esteve, Gràcia Ferrer, Joan Folch, Joan Martínez, Sergi Masip, Eva Riera, Mateu Rodes i Tomàs Sayes com a candidats de representació territorial.

