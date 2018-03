Alcoberro: «Si Baños no pot ser candidat és que estem fent alguna cosa molt malament»

Manifestació de l'ANC a Barcelona Foto: Albert Alemany

Totalment d'acord, amic Quim Torra. L'ANC, i la República Catalana que construïm només pot ser democràtica. Si el company Antonio Baños no pot ser candidat al Secretariat Nacional de l'ANC és que estem fent alguna cosa molt malament https://t.co/RqjMa00Xsk — Agusti Alcoberro (@AgustiAlcoberro) 13 de març de 2018

Avui ha estat, sens dubte, el dia més trist des que sóc a l'ANC. Avui sento vergonya de formar part del secretariat de l'ANC. Dissabte hi ha eleccions i les velles glòries segueixent voler influir-hi com si l'entitat els pertanyi. — Toni Rosich ||*||🎗️ (@trosich) 13 de març de 2018

A les eleccions fa 2 anys ja es va fer, criminalitzant una "llista" quan SEMPRE, a TOTES LES ELECCIONS de l'ANC, corren les llistes pels whatsapps dels seus membres. Com avui mateix que m'ha arribat la que recomanen els 'pares fundadors' (que tant van criminalitzar la "llista"). — Toni Rosich ||*||🎗️ (@trosich) 13 de març de 2018

Avui però, s'ha anat més enllà. S'han exclòs candidatures de les eleccions al Secretariat Nacional sense ni tan sols comunicar-ho als afectats, donar-los temps per fer alegacions en temes que són burocràtics, i per tant quedant els candidats totalment indefensos. — Toni Rosich ||*||🎗️ (@trosich) 13 de març de 2018

En un moment en el que presentar-se a aquest càrrec de responsabilitat és un gest de valentia que s'ha de reconèixer, davant l'embat judicial constant de l'estat espanyol, l'ANC dona aquest espectacle lamentable. — Toni Rosich ||*||🎗️ (@trosich) 13 de març de 2018

El cas més conegut òbviament ha estat el de n'@antoniobanos_ exclòs per anar a treballar ahir al matí, perquè l'Antonio és periodista i es guanya la vida així. Això és el que va dir en Baños a la radio:https://t.co/DUt6fcAEfM — Toni Rosich ||*||🎗️ (@trosich) 13 de març de 2018

Algú creu que en Baños per sortir escollit entre els 25 més votats necessita la ràdio? La seva resposta ha estat exquisita. De debò podem exigir a algú la renúncia a una setmana de sou per presentar-se a les eleccions? Aquesta no és la meva ANC, la que vol sumar sumar i sumar. — Toni Rosich ||*||🎗️ (@trosich) 13 de març de 2018

Ens podem permetre perdre figures com n'@antoniobanos_ o en @perecampscampos ? Són perfils imprescindibles per arribar a llocs on no hem arribat, i els socis ho saben i de ben segur haurien estat dels més votats. Així doncs, que cony està passant? que no s'ens està explicant? — Toni Rosich ||*||🎗️ (@trosich) 13 de març de 2018

Molts ànims a tots als afectats. Ànims @antoniobanos_! Espero que es rectifiqui i el de dissabte no hagi estat el teu darrer plenari. En tot cas, els carrers seran sempre nostres! (Pixelo la foto no sigui que se la carregui algú més.) pic.twitter.com/s1ASDKPycH — Toni Rosich ||*||🎗️ (@trosich) 13 de març de 2018

Encara hi som a temps, aturem les votacions telemàtiques, posem el comptador a zero i quan tots els candidats hagin tingut la oportunitat de defensar-se i estigui tot clar, i engeguem el procés electoral que una entitat com l'ANC mereix.

ANC #AixíNO — Toni Rosich ||*||🎗️ (@trosich) 13 de març de 2018

La junta electoral de l'ANC va vetar la candidatura d'Antonio Baños a les eleccions del secretariat nacional per haver participat en tertúlies polítiques. Aquest dimarts es va fer pública la llista definitiva de les candidatures per a les eleccions internes a la direcció de l'entitat sobiranista i l'exdiputat cupaire ja no hi apareix. Les bases poden participar a les eleccions al secretariat per via telemàtica fins divendres, i dissabte es podrà votar de manera presencial.Entre d'altres, mantenen candidatura nacional el president del CIEMEN, David Minoves; el cap de premsa de l'entitat sobiranista Adrià Alsina; la professora d'Economia de la UB Elisenda Paluzie; i David Fernàndez, vicepresident del Cercle Català de Negocis.Mentrestant, el vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, ha aprofitat una piulada de Quim Torra, diputat al Parlament per Junts per Catalunya, per assegurar que "si el company Antonio Baños no pot ser candidat al Secretariat Nacional de l'ANC és que estem fent alguna cosa molt malament". A la mateixa piulada, Alcoberro apunta: "L'ANC, i la República Catalana que construïm, només pot ser democràtica".Un altre veu del Secretariat Nacional que ha mostrat el seu rebuig ha estat Toni Rosich, que ha fet un seguit de piulades, on ha mostrat el seu enuig per la decisió presa per la junta electoral. "Avui és el dia més trist des que soc a l'ANC. Avui sento vergonya de formar part del secretariat de l'ANC".L'entitat calcula que aquest dissabte ja podrà fer públics els resultats provisionals per tal que es constitueixi el nou secretariat el 24 de març. La sessió constitutiva serà a L'Hospitalet de Llobregat i servirà per escollir president, vicepresident, secretari i tresorer entre els 77 membres de la nova direcció. L'ANC no té president des que Jordi Sànchez, en presó preventiva a Soto del Real, va renunciar al càrrec per presentar-se a les eleccions del 21-D a la llista de Junts per Catalunya.La Junta Electoral ha exclòs els noms d'Alexis Azuaje, Antonio Baños, Pere Camps, Xavier Ludevid i Elisenda Romeu com a candidats a representació nacional i els de Jordi Alemany, Adrià Aragonès, Miquel Àngel Audí, Neus Cerdà, Marcel·lí Corominas, Francesc Esteve, Gràcia Ferrer, Joan Folch, Joan Martínez, Sergi Masip, Eva Riera, Mateu Rodes i Tomàs Sayes com a candidats de representació territorial.En total, s'han validat finalment 52 candidats de representació nacional i 71 candidats de representació territorial, que opten a un total de 77 places.

