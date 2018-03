VÍDEO Pedrerol surt escaldat per l'eliminació de Mourinho de la Champions

El Manchester United ha quedat eliminat de la Champions després perdre contra el Sevilla a Old Trafford per 1 a 2. Jose Mourinho es quedarà de nou sense el trofeu més prestigiós i, enguany, tampoc podrà guanyar la Premier League, on el seu rival ciutadà, el Manchester City, gaudeix d'una àmplia avantatge al capdavant de la competició. En aquesta situació, la xarxa no ha tingut pietat d'un dels grans defensors del tècnic portuguès: el periodista Josep Pedrerol.Pedrerol va dedicar fa poc més d'un any, just abans que Pep Guardiola fitxés pel Manchester City, un duríssim editorial contra el tècnic català i exaltant Mourinho. Entre més "perles", Pedrerol insinuava que Guardiola havia prioritzat les diners al prestigi, i que havia fracassat a Munic. D'altra banda reivindicava la trajectòria de l'entrenador portugués i assegurava que havia aconseguit frenar el Barça de Guardiola amb el seu Reial Madrid (el palmarès d'un i altre equip durant aquella etapa gloriosa del barcelonisme qüestionen aquesta afirmació).Aquell editorial ha reaparegut ara a Twitter per recordar a Pedrerol que el City de Pep és a quarts de final mentre que el United de Mourinho ha caigut eliminat a la primera eliminatòria i oferint un futbol més aviat pobre contra el Sevilla. "Ens divertirem", escriu, irònic, l'usuari que ha recuperat les paraules del periodista.

