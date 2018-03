El Congrés evita que el PP pugui censurar informacions que consideri «fake news»

El diputat del PP Teodoro García Egea

El ple del Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimarts una proposició no de Llei del PP que defensava establir un sistema per censurar les informacions aparegudes a internet que siguin considerades com a fake news. En concret, proposava “impulsar l’elaboració de mètodes per determinar la veracitat d’informacions que circulen per internet” per procedir al seu “segellament” o “desqualificació”. La iniciativa només ha obtingut el suport del PP i de Cs, mentre que la resta de grups i formacions han votat en contra.El diputat del PP Teodoro García Egea ha afirmat que els “hackers de la democràcia” ja no ataquen sistemes informàtics, sinó que busquen fer ingerències a “l’opinió pública”, i “qualsevol demòcrata està obligat a plantar cara a les fake news”. L’exposició de motius cita com a exemple de fake news suposades “operacions de desinformació" en motiu del referèndum de l’1-O.La proposició apuntava que aquestes suposades fake news son “amenaces que puguin afectar la seguretat i el benestar socials” i per tant cal que els Serveis de Seguretat i institucions públiques especialitzades disposin de “sistemes de vigilància, monitorització, mitigació i resposta” davant de possibles “accions estrangeres que hagin estat identificades” que pretenguin “qüestionar i debilitar la confiança en les institucions públiques i, en general, en els valors democràtics”.A més, la iniciativa proposava estendre aquesta censura més enllà de les fronteres de l’Estat promovent “la col·laboració, cooperació i recerca d’un acord internacional contra la desinformació com a amenaça global sobre els sistemes democràtics, especialment si es tracta d’una amenaça gestionada per actors estrangers amb intencions hostils”.Aquests acords, segons la iniciativa del PP, haurien de prestar especial atenció a “protegir escenaris sensibles com els processos electorals democràtics”. La proposició de llei del PP, per últim, proposava “reforçar la comunicació estratègica per afrontar les campanyes de desinformació amb objectius de desestabilització planificades i gestionades per actors amb intencions hostils contra països de la UE”.El PSOE ha tancat la porta a la base de la proposta, que considera un intent de “censura” i “retallada de drets fonamentals”. El diputat socialista José Ignacio Sánchez Amor ha recordat els perills de la “restauració d’una certa censura administrativa” perquè “quan un t5renca un full d’una notícia falsa –com havia fet anteriorment el diputat del PP- podem estar trencant també un full de la Constitució”.La iniciativa tampoc ha comptat amb el suport del PDECat i del PNB. El diputat del PDECat Feliu Guillaumes ha afirmat que el plantejament frega el “ridícul” i ha recordat que entitats com Amnistia Internacional o el Col·legi de Metges de Catalunya han validat informacions que el PP considera fale news, com l’existència d’un miler de ferits a Catalunya en motiu del referèndum de l’1-O.El diputat d’ERC Joan Capdevila ha recordat l’exemple de l’alcalde del PP de Villar del Cobo, alies ‘Pastrana’, o el cap de les investigacions de l’1-O Rafael Baena, alies ‘Tácito’, que han difós informacions falses i injurioses per Internet. Ha acusat els populars de pretendre ara estendre la censura “inquisitorial” a Internet. “Volen controlar el que no poden”, ha dit, però “se’ls veu venir” i utilitzen un suposat “contuberni” per “desinformar la població”.Podem també ha expressat el seu rebuig a la proposta. El diputat ha afirmat que ens trobem davant “un procés d’involució democràtica” on es pretén crear “el Ministeri de la Veritat”. “La democràcia corre perill perquè hi ha forces polítiques que no s’adonen de la involució en aquest país”, ha afirmat Rafael Mayoral.El diputat de Ciutadans Luis Salvador ha recordat que les fake news “han existit sempre”, i ha fet una crida a la Comissió de Seguretat Nacional perquè “tota la cambra es prengui això seriosament”. Segons Salvador cal que les forces polítiques propiciïn “un gran acord d’Estat” perquè les polítiques de defensa i la seguretat incloguin les amenaces per internet.

