Rajoy pressiona l'oposició per tenir pressupost vinculant-lo a la millora de les pensions

Mariano Rajoy, ha vinculat aquest dimecres el futur de les pensions al creixement de l’ocupació, a les seves polítiques econòmiques i a l’aprovació dels pressupostos de l’Estat. En la seva intervenció a l'hemicicle del Congrés, s’ha limitat a reiterar el seu compromís de no congelar les pensions i de fer "el que pugui" per millorar-les. En tot cas, ha promès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat que preveu aprovar a finals de març plantejarà "concentrar les ajudes fiscals a l’IRPF per a pensionistes i famílies, així com una millora de les pensions mínimes i de viduïtat".Al vincular millora de les pensions i comptes públics, Rajoy posa pressió sobre l'oposició amb una finalitat clara: preparar el terreny per al que és els eu principal objectiu, que és l'aprovació dels pressupostos del 2018. Ho necessita per salvar la legislatura, i li cal doblar l'espinada a l'oposició en aquest front. Rajoy intenta tornar la pilota a PSOE, Ciutadans i PNB per desgastar-los de cara a l'opinió pública. Sobretot, Rajoy busca assegurar-se el suport de Ciutadans i PNB als comptes en un moment en què, d'una banda, la tensió entre el PP i Cs s'incrementa pel domini del centre dreta espanyol i, de l'altra, el PNB es resisteix a donar el "sí" al pressupost mentre a Catalunya continua regint l'article 155.Rajoy ja ha enviat un missatge clar als milers de pensionistes que s'han mobilitzat per reclamar una millora substancial de les seves prestacions: no hi haurà una revalorització de les pensions. "Tenim un bon sistema de pensions", ha assegurat, per afegir que l'important és preservar-lo. "És un sistema eficaç", tot recordant que la partida de les prestacions als jubilats és la més important dels comptes públics (representa el 29% del pressupost espanyol total). Rajoy ha explicat que en el moment més àlgid de la crisi i les retallades, el capítol de les pensions no s'ha congelat.Segons Rajoy, en el tema de les pensions, "cal un nou impuls però no una rectificació", apel·lant al consens dins del Pacte de Toledo. Això i la creació d'ocupació és el que donarà tranquil·litat als pensionistes. En un estil molt seu i abundant en tòpics ("és un tema que preocupa i que aquí a tots ens ocupa"), Rajoy ha assegurat que no hi ha motius pel desassossec. El president espanyol ha afirmat que "si Espanya és la millor versió de si mateixa és gràcies als pensionistes". Ho ha dit en l'inici d'un ple que té lloc enmig d' una de les onades de protesta social més massives dels darrers temps El Congrés dels Diputats celebra aquest dimecres el ple sobre el futur del sistema públic de pensions després de les mobilitzacions que es van produir recentment en protesta per la decisió de l'executiu de Rajoy d'incrementar les pensions amb un raquític 0,25%. La importància de les protestes ha inquietat el govern espanyol , sacsejat també per l'èxit de la vaga feminista del 8-M, que ha fet pensar en un nou 15-M . Per aquest dissabte està convocada pels principals sindicats un conjunt de mobilitzacions a tot l'Estat per reclamar una revalorització de les pensions.Les forces de l'oposició parlamentària an demanar a Rajoy la celebració d'un ple monogràfic sobre les pensions. Va ser el president del govern qui va va demanar de comparèixer. Pe`ro el ple no inclourà, en contra del desig de l'oposició, la votació de resolucions. Des de l'entorn de Moncloa ja han anunciat les darreres hores que Rajoy no tenia previst fer cap anunci espectacular. Ja ha quedat clar els darrers dies que el govern no està disposat a una revalorització de les pensions d'acord amb l'IPC, que és una de les reivindicacions de l'oposició. Això suposaria per a aquest 2018 un augment del 1,6% de les pensions per recuperar el terreny perdut pels jubilats des del 2016.

