ERC denuncia a Europa la «violència ultra» contra independentistes catalans

Ultres en una concentració a Montjuïc. Foto: NacióDigital

Els eurodiputats per Esquerra Republicana Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé han registrat aquest dimarts una pregunta escrita dirigida a la Comissió Europea (CE) on s'alerta dels atacs que, "repetidament", reben activistes i simpatitzants independentistes "per part de persones i grups ultranacionalistes favorables a la unitat de l'Estat espanyol", segons indica la formació.



El document entrat a registre indica que entre el 8 de setembre i l'11 de desembre de l'any passat es van comptabilitzar 139 incidents amb "motivació política en defensa de la unitat d'Espanya". Segons ERC, 86 van ser agressions físiques, que han causat "101 víctimes". Solé ha considerat la situació "molt preocupant" i ha advertit que passa "massa desapercebuda". També ha descrit que les víctimes "pateixen violència física en ple carrer tan sols per defensar una determinada idea política". Terricabras ha considerat que es tracta d'un fet "totalment inacceptable en qualsevol democràcia mínimament sòlida". Els eurodiputats per Esquerra Republicana Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé han registrat aquest dimarts una pregunta escrita dirigida a la Comissió Europea (CE) on s'alerta dels atacs que, "repetidament", reben activistes i simpatitzants independentistes "per part de persones i grups ultranacionalistes favorables a la unitat de l'Estat espanyol", segons indica la formació.El document entrat a registre indica que entre el 8 de setembre i l'11 de desembre de l'any passat es van comptabilitzar 139 incidents amb "motivació política en defensa de la unitat d'Espanya". Segons ERC, 86 van ser agressions físiques, que han causat "101 víctimes". Solé ha considerat la situació "molt preocupant" i ha advertit que passa "massa desapercebuda". També ha descrit que les víctimes "pateixen violència física en ple carrer tan sols per defensar una determinada idea política". Terricabras ha considerat que es tracta d'un fet "totalment inacceptable en qualsevol democràcia mínimament sòlida".

Els republicans lamenten que els "atacs" s'han seguit produint "regularment" aquest anys i expliquen al document que han enviat a la Comissió el "darrer incident viscut la setmana passada" en el qual es va agredir una parella "no tan sols perquè lluïen el llaç groc en suport als presos polítics sinó també pel fet de ser homosexuals".



Passivitat contra els abusos



Solé ha denunciat la "passivitat" de les autoritats estatals i ha advertit que el que provoca és que l'autor de l'agressió se senti "impune". I ha afegit que en alguns casos "l'actitud d'algunes forces de l'Estat no és passiva, sinó activa", tot recordant els crits a por ellos o que nos dejen actuar que han protagonitzat membres de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional respectivament. Solé també ha lamentat l'incitament a l'odi als catalans "recurrent" que a parer seu fan determinats mitjans de comunicació i perfils a les xarxes socials.



Finalment Terricabras ha lamentat que l'Estat espanyol no hagi actuat "activament contra l'augment de la violència ultranacionalista o l'augment del discurs de l'odi que la promou". Per tot això, Esquerra ha posat a disposició de la Comissió informació sobre els incidents comptabilitzats i l'ha emplaçat a actuar per tal d'acabar amb aquesta violència indiscriminada contra "ciutadans europeus".