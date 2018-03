Primera donació en croats, la criptomoneda catalana

La Fundació Althaia ha rebut un donatiu de 15.000 croats que es destinaran a construir un nou Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia a Manresa. D'aquesta manera, la institució es converteix en la primera entitat en rebre un donatiu en aquesta criptomoneda catalana. Manel Jovells, director general de la Fundació Althaia, ha recollit la donació de mans de Gerard Duelo, ambaixador del croat i expert en criptomonedes.Es tracta d'una donació singular ja que el seu valor dependrà de la cotització que assoleixi el croat. Però la proposta ha despertat l'interès de nombroses persones que es dediquen a minar (tal com es coneix en l'argot de les criptomonedes la tasca de cercar amb l'ordinador algoritmes que donin resposta a la fórmula mare) croats, que ja han demanat poder fer més donacions amb aquesta criptomoneda a la Fundació Althaia. Per aquest motiu, la institució habilitarà a la seva pàgina web un moneder virtual per tal de poder rebre donatius d'aquest tipus.Althaia és una fundació privada sense ànim de lucre que treballa en l'àmbit sanitari i social. Gestiona, entre d'altres, l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, un equipament que atén una població de referència de 260.000 habitants, procedents de les comarques del Bages, el Moianès, el Solsonès, la Cerdanya i el Berguedà.La Fundació Althaia porta a terme una campanya de mecenatge per aconseguir el finançament necessari per construir el nou Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia, que s'ubicarà a la planta 0 de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Aquest nou espai permetrà millorar l'atenció integral al malalt oncològic que ja s'està donant actualment i que inclou el servei d'atenció continuada; tractaments com la quimioteràpia, radioteràpia o tractaments personalitzats; la unitat de recerca; l'atenció psicooncològica; la unitat de càncer familiar; assessorament dietètic i activitats d'autocura (marxa nòrdica, estètica).La campanya, que porta per lema "Posem-hi el cor", es va engegar el passat mes de setembre i des de llavors ha aconseguit la implicació de centenars d'entitats, empreses i persones a títol individual que han organitzat actes solidaris i han fet els seus donatius. En les properes setmanes es donarà a conèixer una nova fase de la campanya que estarà protagonitzada per l'entrenador bagenc Pep Guardiola.

