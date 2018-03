​El Trofeu Comte de Godó es torna a presentar al saló de cent amb Colau i Oliu

L'acte de presentació del Trofeu Comte de Godó s'ha tornat a celebrar al Saló de Cent. Dos anys després del trasllat de l'esdeveniment al Club Tenis Barcelona, l'alcaldessa, Ada Colau, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, i el president del Grup Godó, Javier Godó, han tornat a donar la benvinguda a la competició tenística des del consistori.L'alcaldessa va voler apartar de manera simbòlica l'elit econòmica dels espais consistorials a l'inici de la legislatura, i va traslladar la presentació de l'edició 2016 i 2017 al Club. L'any passat, l'esdeveniment no va comptar amb la presència de Colau, només amb la del tinent d'alcalde, Jaume Asens.En el retorn de l'acte l'edifici de l'Ajuntament, el president del Real Club de Tenis de Barcelona, Albert Agustí, ha anunciat que els participants del Barcelona Open Banc Sabadell faran un homenatge a les víctimes dels atemptats de l'agost a Barcelona i Cambrils. Colau ha agraït el gest i ha defensat que la capital catalana "sempre serà una ciutat oberta al món, acollidora i sense por".També ha mostrat el seu agraïment Javier Godó, que ha afirmat que la competició es celebra any rere any gràcies a la gent de la ciutat i l'afició que els dona suport. En la mateixa línia, Josep Oliu ha assegurat que el Banc Sabadell està "molt satisfet i orgullós" de patrocinar per onzena vegada el trofeu.En referència a les condicions de treball i vestuari de les hostesses de les empreses que van participar en l'anterior edició, Colau ha celebrat que l'organització del torneig rectifiqués ràpidament el que és, segons l'alcaldessa, és un error comú de "grans esdeveniments esportius" en l'àmbit mundial.Així mateix, ha conclòs la presentació recalcant la importància de la competició per a la ciutat, ha aplaudit que estigui organitzat per un Club de la ciutat catalana i ha reafirmat el compromís de l'Ajuntament amb el Barcelona Open Banc Sabadell-66 Trofeo Conde Godó.

