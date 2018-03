VÍDEO Ana Pastor «censura» una diputada de Compromís per citar Valtonyc en el Congrés

"Atentar contra la libertat de expresión es censura".@casanyeta denuncia de manera contundent el retrocés en llibertat d'expressió i la regressió que vivim amb el Govern del PP amb casos com el del raper @valtonyc



[Amb una demostració pràctica al final del vídeo...] pic.twitter.com/bkgsfL7fQo — Compromís (@compromis) March 13, 2018

👑 Hui al Congrés hem parlat de les injúries a la corona i de llibertat d'expressió. Fixeu-vos en què diu la presidenta al final del vídeo, censura per citar a un censurat 🤐 https://t.co/YytktK5vcC — Marta Sorlí Fresquet (@casanyeta) March 13, 2018

Nova polèmica al Congrés per una decisió de la presidenta Ana Pastor. Durant el debat sobre la despenalització del delicte d'injúries a la Corona, que finalment s'ha rebutjat amb els vots de PP, PSOE i Cs, la diputada de Compromís Marta Sorlí ha fet una dura intervenció per criticar la censura a l'estat espanyol. Per fer-ho ha citat diverses lletres crítiques amb la monarquia, entre elles la cançó d'Els Pets Jo vull ser rei.Al final de la seva intervenció, Sorlí ha citat Valtonyc, el raper mallorquí condemnat per cançons que criticaven la Corona. "En paraules del censurat Valtonyc: 'Són respectuosos amb la Constitució, en canvi els drets humans se'ls passen pels collons'". La presidenta de Congrés ha demanat, un cop finalitzada la intervenció, que "per dignitat de la Cambra i el respecte a ses senyories", la darrera afirmació no constés a l'acta.Sorlí ha denunciat els fets a través de Twitter: "Fixeu-vos en què diu la presidenta al final del vídeo, censura per citar a un censurat", ha lamentat.

