Els preus (irrisoris) de fer un cafè i esmorzar al bar del Congrés

Primer van ser els gintònics, ara ho són el cafè i els entrepans per esmorzar. El bar del Congrés dels Diputats, i el seus preus, tornen a estar al centre de l'huracà de les xarxes socials. La cambra d'electes espanyols busca una nova empresa per gestionar el servei de la cafeteria i, en el plec de condicions, es detalla els preus màxims que la companyia podrà cobrar pels productes.



Tal com publica El Independiente, hi ha preus que criden l'atenció. Un cafè, per exemple, no podrà superar els 0,88 euros i una copa de cervesa els 0,98 euros. Sobten també, per ser especialment baixos, el preu d'un esmorzar o berenar complet -amb cafè i xurros inclòs- i d'un plat combinat: 2,17 € i 6,50 € respectivament.

Llistat de preus màxims per a la nova empresa que gestionarà el bar del Congrés dels Diputats. Foto: Congreso de los Diputados





(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)