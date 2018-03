El ME Terramar obre les seves portes amb l'objectiu «de convertir Sitges en un destí de referència»

Interior del ME Sitges Terramar Foto: ME Sitges Terramar

L’Hotel Terramar ha reobert aquest migdia les seves portes de forma oficiosa amb un acte institucional que ha comptat amb representants de Melià, empresa gestora de l’establiment; HI Partners, propietaris de l’edifici; l’alcalde Miquel Forns i Joan Aregio, secretari d’Empresa i Competitivitat.Aregio, que ha assegurat que en “condicions normals el president de la Generalitat hauria estat en aquest acte”, ha recalcat com l’obertura de l’hotel “situa Sitges a l’alçada de grans destinacions internacionals”, en referència al fet que la marca ME Sitges Terramar també està present a Milà, Eivissa, Madrid, Londres i Miami, entre altres ciutats.Per la seva banda, l’alcalde Miquel Forns, ha destacat que “no podem demanar massa cosa més davant una aposta per les noves tendències del segle XXI i la màxima qualitat”. Forns assegura que l’obertura del ME Sitges Terramar “donarà valor a futures celebracions com el centenari del sector Vinyet – Terramar”.René Hoeltsch, director del ME Sitges Terramar, ha vaticinat que a grans trets; el client més nombrós serà el procedent de la resta de l’Estat (25%), seguit de l’alemany (17%) i Regne Unit (15%). “Juguem amb un perfil de turista que reserva amb poca antelació i directament per la nostra pàgina web”, afirma el directiu.Abans de Setmana Santa, l’hotel obrirà el bar –terrassa amb vistes a tota la façana marítima de Sitges; mentre que el xiringuito gestionat pels propietaris del Beso Beach de Formentera – que es situarà a la platja de les Anquines– s’inaugurarà a finals d’abril.

