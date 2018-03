VÍDEO Una imatge inesperada es cola a la previsió meteorològica de 8TV

El directe, ja sigui en televisió o en ràdio, és imprevisible. Per molta feina prèvia que hi hagi, poden aparèixer infinitat d'elements que et poden jugar una mala passada. "El directe té aquestes coses", diuen. Ho ha pogut comprovar en primera persona l'home del temps de 8TV i RAC1, Abel Queralt.En mig d'una previsió meteorològica durant el programad'aquest dilluns, entre mapa i mapa, apareix en pantalla la imatge de la periodista de successos, també del Grup Godó, Mayka Navarro, que s'estava preparant per a una connexió posterior.

