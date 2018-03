Torna la Crida per defensar els presos polítics i els exiliats

Crida per la llibertat Foto: Europa Press

La Crida, activada de nou, comença tb a Twitter. Fins a la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i la implementació de la República pic.twitter.com/3GY6ZDqdV6 — CridaperlaLlibertat (@CridaLlibertat) March 12, 2018

Entitats, col·lectius i persones a títol individual han impulsat la plataforma Crida per la Llibertat per exigir l'alliberament dels presos polítics, el retorn del govern a l'exili i la implementació de la República. La plataforma es reclama hereva de la Crida, el moviment catalanista dels anys 80 sorgit per defensar la normalització del català i integrat per, entre d'altres, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, l'exlíder d'ERC Àngel Colom i el líder de la CUP al Parlament, Carles Riera. Aquell moviment es rellança ara amb el mateix esperit de pau "per denunciar la repressió política de l'Estat" i engegar iniciatives a favor dels sobiranistes encausats i empresonats.La Crida es presentarà en un acte públic diumenge a les 12 del migdia a l'Ateneu Barcelonès. Defensaran, a través d'un manifest, els seus principis, entre els quals destaca la reivindicació de la sobirania del poble català, la no violència i la "riquesa" que suposa la diversitat de la societat catalana. El document també mostra preocupació per una "reculada en la llibertat d'expressió" de l'Estat, constatada aquest dimarts pel TEDH i Amnistia Internacional, que la plataforma veu reflectit en el tancament de webs, registres a mitjans de comunicació, obertura de correspondència i citacions a professors i periodistes.El document reclama també una comissió d'investigació que permeti depurar responsabilitats per la repressió policial de l'1-O i fa una crida nacional i internacional perquè es configuri una xarxa d'observadors permanents que vetlli per la defensa dels drets humans dels sobiranistes encausats. "Des de l'Estat s'està dibuixant un relat oficial desqualificador que pretén presentar qualsevol forma de protesta com a violenta i així frenar la llibertat de comunicació", reivindiquen.

