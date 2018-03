El «pla C» s'obre pas

Els diputats de Junts per Catalunya -tots llevats de Jordi Turull, Josep Rull i Lluís Guinó, que no poden sortir del país- es reuneixen a Brussel·les aquest matí presidits per Carles Puigdemont. La tensió interna entre els independents i les famílies del PDECat és evident i la frustració que en tots ells genera el clima de bloqueig polític i la impossibilitat d'investir Puigdemont primer i Jordi Sànchez per ara (i va per llarg) agita el debat. Damunt la taula hi haurà una eventual repetició de les eleccions, que segueix tenint pocs partidaris i que seria només atribuïble a la incapacitat del bloc republicà per arribar a acords. En el cas de Junts per Catalunya haurien de bastir un nou discurs perquè el de la restitució, que els va funcionar el 21-D, ara no tindria la mateixa credibilitat. Anar de nou a les urnes es pot acabar evitant amb una renúncia a l'escó de Puigdemont i de Toni Comín si la CUP no afluixa També es debatrà sobre un "pla C" en forma de nou candidat. Una figura que ERC té pressa en fer aflorar -no posarà problemes a votar-lo- i que, per anar bé i dotar la legislatura de coherència republicana, hauria de ser acceptada pels anticapitalistes. Ahir la rumorologia (amb noms inclosos) feia fortuna. El que és clar, però, és que l'opció de Jordi Turull s'ha refredat i que Puigdemont ha de gestionar, de nou, una enorme pressió.ho explica en aquesta crònica

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

De forma parcial i desordenada la Justícia comença a investigar la brutalitat policial de l'1-O . Un jutjat d'Amposta va ser el primer que va decidir investigar agents de la Guàrdia Civil per la forma amb la qual van reprimir el referèndum a la Ràpita. Avui els cinc agents declararan. Ho faran després que el cap de l'Estat avalés les càrregues i que responsables del ministeri de l'Interior les consideressin no violentes i proporcionades. Els guàrdies civils declararan per videoconferència. Ho explica en aquesta informació , que avui estarà pendent del judici.El col·lectiu d'artistes i activistes contra la censura "No callarem" fa avui una roda de premsa per denunciar les sentències judicials contra els rapers Valtonyc Pablo Hasél per lletres que havien injuriat la corona. A Espanya hi ha una involució de drets com la llibertat d'expressió i així seguirà perquè els poders de l'estat l'avalen. Sense anar més lluny, el Congrés va decidir ahir, amb els vots del PP, el PSOE i Ciutadans, rebutjar la iniciativa d'ERC per despenalitzar-ho. Ho explica. Pel gran partit de "l'esquerra", el socialista, cremar fotos del rei és "com comprar armes a les tres del matí o conduir ebri" . Poques hores després, en la mateixa sessió, a una diputada de Compromís no li van permetre ni tan sols citar Valtonyc . Per llogar-hi cadires.Per sort, a fora ho veuen diferent. Amnistia Internacional denuncia que l'Estat usa les lleis antiterroristes contra la llibertat d'expressió, i el Tribunal Europeu de Drets Humans va donar, per unanimitat, un clatellot a Espanya afirmant que cremar fotos del rei no és una injúria que inciti a la violència sinó llibertat d'expressió.repassa en aquest reportatge els principals casos en què la corona i la llibertat d'expressió han entrat en conflicte.Aquest matí Mariano Rajoy compareix a petició pròpia al Congrés per abordar la problemàtica de les pensions ara que el seu govern ha acabat de buidar la guardiola. El seu govern creu que, a diferència d'altres serveis, la caixa ha de quadrar. I fer-ho contra la piràmide demogràfica i amb un mercat laboral on els sous dignes són cada cop més excepcionals és gairebé un miracle. La tensió feminista i la crisi de les pensions fa que Espanya potser llisqui cap a un nou 15-M.André Gomes, un dels jugadors més qüestionats del primer equip del Barça, va confessar en una entrevista a la revista Panenka que passava per un "infern" arran de la manca de confiança al terreny de joc., un dels millors coneixedors de què es cou al club, el defineix en aquest article a El País com un futbolista "especial" i com un personatge "singular", capaç de travessar el Passeig de Gràcia amb una bicicleta elèctrica el dia després d'un partit. Gomes, que va costar 35 milions d'euros fixos i 15 de variables, pot ser avui titular amb el Barça en el partit de tornada contra el Chelsea. A les 20.45 sortirem de dubtes i sabrem si l'equip passa a quarts de la Champions.Que Inés Arrimadas i Xavier García Albiol no tenen bona química personal és conegut. Però fa dos dies va quedar molt clar als faristols del Parlament. El president del PP català va insistir en què ella hauria de postular-se per a la investidura. Però va incloure un afegit per fer mal: va assegurar que no donava un pas al davant perquè Albert Rivera no l'autoritza. Al PP creuen que l'hiperlíder de Cs no vol que ningú li robi protagonisme. La reacció d'Arrimadas va ser dura: va dir que al PP els homes potser diuen a les dones què han de fer, però no a Cs. "Jo faig el que vull", va dir. L'escena va fer les delícies dels presents. Però qui va riure més va ser Albiol. Quan li van explicar als passadissos del Parlament que la cap de l'oposició s'havia picat, se li va dibuixar una rialla d'orella a orella.Tal dia com avui de l'any 2004 es van celebrar. Es votava encara sota l'impacte dels atemptats de l'11-M a Madrid, que van segar la vida de gairebé 200 persones, i de les mentides del govern sortint del PP, que va intentar atribuir-los a ETA malgrat les evidències, ja en el primer moment, de l'autoria islamista. Contra pronòstic, i gràcies a una gran participació de l'esquerra, José Luis Rodríguez Zapatero, candidat del PSOE, va resultar vencedor i va ser investit amb els vots d'IU-ICV i d'ERC (que va aconseguir un resultat històric amb vuit escons). "No ens fallis!", cridaven aquella nit a la seu del carrer Ferraz a Zapatero els simpatitzants del PSOE. Aquesta va ser la seva agredolça intervenció d'aquella nit.El 14 de març de 1937 va nàixer a Andratx, a Mallorca, l'escriptor, periodista i crític Baltasar Porcel . D'estil vigorós i un registre ric, la seva extensa producció, també com a articulista a La Vanguardia, l'acredita com un dels autors més reconeguts en català de la segona meitat del segle XX. Porcel va morir el 2009 de càncer i, malgrat una joventut d'idearis llibertaris, en els seus darrers anys no havia amagat la proximitat a Jordi Pujol.

