La Generalitat informa a Montoro dels pagaments a entitats sobiranistes, periodistes i mitjans

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

La Generalitat ha remès al ministeri d'Hisenda la informació sobre pagaments o ajuts atorgats des del 2015 a una seixantena de persones, entitats, mitjans de comunicació i empreses entre les quals hi ha l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, i el president Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o l'expresidenta de l'AMI, Neus Lloveras. Hisenda havia requerit a la Generalitat aquesta informació, que també incloïa els pagaments fets a entitats com Procés Constituent, Sobirania i Justícia o Súmate.En el llistat també hi ha empreses com Mediapro i el diari Ara i diverses persones i empreses relacionades amb aquest darrer mitjà, com Toni Soler, Antoni Bassas, Xavier Bosch i l'empresari Ferran Rodés i l'empresa Agrolimen. També la revista Sàpiens, el Contrapunt i la Plataforma pro seleccions esportives catalanes, entre altres.En el requeriment, el govern espanyol demanava que s'identifiqués la partida pressupostària, el concepte pel qual es va produir el pagament i que s'especifiqués sota quina fórmula (contracte menor, de serveis, subministrament...) es va fer a diversos periodistes relacionats amb el diari Ara, l'editorial Ara Llibres i altres societats com Grup Cultura 03, Sàpiens Publicacions, Democratizing the future society S.L., Eix de Serveis i Projectes Societaris Empresarials S.L., Producció La Terra Jove S.L., Dilema Comunicació i Caixabaixa Disseny i Comunicació, entre moltes d'altres.A banda de societats i periodistes, el govern espanyol també volia identificar la partida pressupostària i els funcionaris que van autoritzar pagaments d'actuacions com els projectes de recerca sobre el moviment independentista català amb estades a l'estranger, com per exemple al Canadà (11.955 euros), Dinamarca (16.791 euros), Finlàndia (16.845 euros), Kazakhstan (6.313 euros) i a Suïssa (5.830 euros), i també en universitats catalanes com la UdG i la Universitat Pompeu Fabra, a més de diversos estudis, la participació en seminaris sobre fórmules territorials, com el federalisme i l'autodeterminació, i els seus efectes en àmbits com la llengua, les sanitats la justícia, entre d'altres.Altres pagaments pels quals Hisenda va demanar informació serien els efectuats a les empreses T-Systems, IBM Global, International Business Machines i DXC Technology Spain des del 2015 fins ara i els conceptes, acompanyat de qualsevol tipus de documentació, com informes, esborranys o notes, entre d'altres. Hisenda també va sol·licitar que s'aclarís per què no s'han aprovat els comptes del Diplocat del 2016 i qui va fer l'auditoria.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)