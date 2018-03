ERC diu «no» al tramvia de mínims de Colau

Ada Colau no podrà tirar endavant la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal malgrat haver rebaixat el projecte per seduir l'oposició . El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha desvetllat aquest dimarts en una entrevista al diari Ara que els republicans votaran que "no" al projecte en el ple del 23 de març perquè el govern de Colau no ha presentat encara un pla de gestió de la infraestructura. "No votarem aquest acord. Nosaltres no podem altra cosa", ha afirmat.Bosch ha insistit en el fet que el govern de Colau no ha presentat un pla de gestió del tramvia i que concreti quins beneficis de l'operació seran per Tram, l'empresa privada que ara gestiona el tramvia i que tindrà la concessió fins al 2032. "No sabem el que volen, no ho han especificat, no hi ha un acord amb l'empresa", ha remarcat, i ha afegit: "Tu pots dir que hi ha molt bones intencions, però nosaltres no votarem bones intencions"El republicà ha insistit en el fet que rebutja que l'Ajuntament avanci 200 milions d'euros de connectar el tramvia per la Diagonal perquè després "els ingressos vagin a unes empreses privades", i sentencia: "No ho podem acceptar". En la seva opinió, no és "gaire intel·ligent", i ha reiterat: "Davant una acció que no és intel·ligent, perquè no han fet els deures, i no ho han preparat bé no podem fer una altra cosa que votar que no".Per a Bosch, el que podria fer ara Colau és retirar la votació del tramvia del ple i "fer-ho bé". En tot cas, defensa que d'ara a finals del mandat "difícilment" es podrà posar un sol raïl, de manera que considera que la votació que es farà ara és "simbòlica". Així, el republicà considera que el govern municipal pretén amb la votació del ple "que tothom es signifiqui amb la seva proposta".ERC ha expressat el seu rebuig malgrat que en el programa electoral incorporava garantir la connexió del tramvia i estudiar la viabilitat de fer-ho per la Diagonal, i iniciar de forma immediata l'estudi del tram plaça de Glòries-passeig de Sant Joan. Aquest és el que Colau porta a votació al ple del 23 de març, després d'haver renunciat a dur el tram sencer Glòries-Macià amb la intenció de trobar el suport dels grups per tirar-ho endavant.

