Ponsatí condemna des de la BBC l'existència de presos polítics: «És una atrocitat democràtica»

Clara Ponsatí a l'acte de protesta per reclamar l'alliberament dels presos el 28 de febrer Foto: ACN

La BBC s'ha fet ressò aquest dimarts de la situació en què es troba l'exconsellera d'Educació Clara Ponsatí. Ponsatí, que aquest cap de setmana ha tornat a la Universitat de Saint Andrews, a Escòcia, ha reclamat des de la prestigiosa cadena britànica que "tots els govern democràtics" haurien de condemnar l'empresonament dels membres del Govern i ha recordat que, si torna a Espanya, l'enviaran a la presó. "És una atrocitat democràtica que a l'Europa Occidental hi hagi gent a la presó per les seves idees polítiques", ha dit l'exconsellera.La cadena explica els últims mesos des que es va proclamar la independència al Parlament. Relata que una part del govern va exiliar-se a Bèlgica mentre que els consellers que es van quedar a Catalunya van ser empresonats. Recorda també que encara hi ha "quatre líders catalans" a la presó, "entre els quals hi ha l'ex-vicepresident Oriol Junqueras".

