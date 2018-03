El pronòstic de Puigdemont després de la sentència del TEDH

Quan no hi ha afinador la justícia floreix. La via internacional és lenta, feixuga i complexa, però és la més efectiva per fer caure el règim instal·lat a Espanya. Pas a pas, denúncia rere denúncia, cauran tots els murs i tots els silencis imposats.https://t.co/ADHY1vMsNQ — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 13 de març de 2018

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, s'ha referit aquest dimarts a la condemna del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) a Espanya per les multes a activistes que van cremar fotos del rei a Girona. "La via internacional és lenta, feixuga i complexa, però és la més efectiva per fer caure el règim instal·lat a Espanya", ha assegurat Puigdemont a través del seu perfil de Twitter.El cap de cartell de Junts per Catalunya assegura, a banda, que la justícia "floreix" quan no hi ha un "afinador", en referència al funcionament de la justícia espanyola.

