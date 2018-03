VÍDEO Rufián explica al Congrés espanyol quines són les injúries reals a la pàtria

ERC ha apel·lat aquest dimarts al PSOE per reclamar-li el seu suport per facilitar la tramitació de la proposició de llei per eliminar els delictes d'injúries a la Corona i a l'ultratge a Espanya del codi penal. "Esperem, no nosaltres, sinó tot el país, que acostin una mica Espanya a Estrasburg i l'allunyin d'Ankara", ha asseverat el portaveu adjunt dels republicans a la cambra baixa, Gabriel Rufián, dirigint-se als socialistes.Ho ha fet després de mostrar la sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans en què condemna Espanya per multar els joves que van cremar fotografies del rei. "Esperem al PSOE més digne que va donar tantes tardes de glòria a aquest Congrés", ha insistit, malgrat que la formació de Pedro Sánchez ja havia avisat que uniria els seus vots al PP i Cs per vetar la tramitació de la iniciativa.A més, Rufián ha asseverat que "les injúries a una pàtria són pagar 1.300 milions a Florentino Pérez, perdre 40.000 milions en un rescat bancari o que gàngsters, en demanar-los explicacions, responguin que és el mercat", en referència a la comissió sobre el rescat bancari. I és que, segons ha insistit, la justícia espanyola "no fa justícia, sinó maccarthisme".En canvi, ha constatat que el tribunal d'Estrasburg ha censurat les actuacions de la justícia espanyola en relació a la crema de banderes. I el d'Estrasburg, ha ironitzat, "no és un tribunal separatista, bolivarià i adoctrinat" i, en canvi, ha dictaminat que el gest dels joves gironins "no és odi, és llibertat d'expressió" i que "la justícia espanyola va vulnerar l'article 10 de la Convenció dels Drets Humans". Per això, ha condemnat Espanya a retornar-los l'import de la multa -2.700 euros- i haurà de pagar 9.000 euros més a tots dos.Al seu torn, el diputat del PDECat Feliu Guillaumes hi ha donat suport en subratllar que "l'únic càrrec no electe és el que està blindat i cuirassat per la llei", mentre que els electes estan subjectes a nombroses crítiques. Per això, ha apel·lat al "sentit comú per acabar amb l'anacronisme tan absurd que suposa incloure la injúria a la corona com a delicte penal".En l'exposició de motius, el grup d'ERC defensa que la llibertat d'expressió és un dret fonamental i que, per tant, no ha de patir "censura". Fonamenta aquesta afirmació en l'article 19 de la Declaració universal de drets humans i manté que en una democràcia "avançada i moderna" ha d'assegurar a la ciutadania el seu "ple dret" a la llibertat d'expressió."L'estat espanyol hauria de superar aquestes censures que tipifiquen com a delictes la crema de banderes o la injúria a la corona des d'un concepte de sacralització de la imatge del rei i la seva família", argumenta ERC. Per tot plegat, sosté que aquest tipus d'actuacions –com la crema d'imatges- forma part d'expressions de consideracions ètiques, morals o polítiques i no haurien de figurar en el codi penal perquè s'haurien de considerar "mostres de llibertat d'expressió", un dret contemplat en la Constitució Espanyola, recorden els republicans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)