El PSOE equipara injuriar el rei amb conduir ebri o «comprar armes a les tres de la matinada»

ERC ha apel·lat aquest dimarts al PSOE per reclamar-li el seu suport per facilitar la tramitació de la proposició de llei per eliminar els delictes d'injúries a la Corona i a l'ultratge a Espanya del codi penal. Ho ha fet, però, sense èxit, ja que el diputat socialista José Andrés Torres Mora, tot i definir el seu partit com a "d'esquerres i republicà", ha afirmat que una mesura com a aquesta no s'adiu amb el republicanisme, sinó amb el liberalisme.Una ideologia que ha assegurat que és "hegemònica de l'Estat" i que vincula a la iniciativa d'ERC perquè aquesta es refereix a la legislació dels EUA pel fet que no combat la persecució dels símbols nacionals. "Em sento més lliure sabent que ningú té armes que no pas podent-ne comprar a les tres de la matinada", ha asseverat, en referència a altres exemples de la llibertat nord-americana, la qual també exemplifica que es podria traduir en "conduir ebri".En canvi, Torres Mora ha exposat que la llibertat republicana "no implica que es pugui calumniar, ultratjar o injuriar quan vingui de gust, sinó que ningú m'ho pugui fer quan li vingui de gust". En canvi, ha acusat el grup republicà de voler "convalidar una forma de violència a l'empara de la llibertat d'expressió". "O la violència verbal no és una forma de violència?", s'ha preguntat, i ha reclamat que "el republicanisme no hauria de confondre la democràcia amb la tirania de la majoria", com ha denunciat que van fer els independentistes el 6 de setembre al Parlament, en aprovar les lleis de desconnexió.De fet, la intervenció inicial del portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, s'ha referit directament al PSOE per intentar que es desmarqués del PP i Cs i permetés que es tramités la proposició de llei del seu país. "Esperem, no nosaltres, sinó tot el país, que acostin una mica Espanya a Estrasburg i l'allunyin d'Ankara" [la capital turca], ha asseverat el dirigent republicà.Ho ha fet després de mostrar la sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans en què condemna Espanya per multar els joves que van cremar fotografies del rei. "Esperem al PSOE més digne que va donar tantes tardes de glòria a aquest Congrés", ha insistit, malgrat que la formació de Pedro Sánchez ja havia avisat que uniria els seus vots al PP i Cs per vetar la tramitació de la iniciativa.A més, Rufián ha asseverat que "les injúries a una pàtria són pagar 1.300 milions a Florentino Pérez, perdre 40.000 milions en un rescat bancari o que gàngsters, en demanar-los explicacions, responguin que és el mercat", en referència a la comissió sobre el rescat bancari. I és que, segons ha insistit, la justícia espanyola "no fa justícia, sinó maccarthisme".En canvi, ha constatat que el tribunal d'Estrasburg ha censurat les actuacions de la justícia espanyola en relació a la crema de banderes. I el d'Estrasburg, ha ironitzat, "no és un tribunal separatista, bolivarià i adoctrinat" i, en canvi, ha dictaminat que el gest dels joves gironins "no és odi, és llibertat d'expressió" i que "la justícia espanyola va vulnerar l'article 10 de la Convenció dels Drets Humans". Per això, ha condemnat Espanya a retornar-los l'import de la multa -2.700 euros- i haurà de pagar 9.000 euros més a tots dos.Al seu torn, el diputat del PDECat Feliu Guillaumes hi ha donat suport en subratllar que "l'únic càrrec no electe és el que està blindat i cuirassat per la llei", mentre que els electes estan subjectes a nombroses crítiques. Per això, ha apel·lat al "sentit comú per acabar amb l'anacronisme tan absurd que suposa incloure la injúria a la corona com a delicte penal".Igualment, ha avalat la iniciativa Units Podem, que s'hi ha referit per boca del diputat d'En Comú Podem Marcelo Expósito, que ha mostrat un poema visual de Joan Brossa en què, durant el franquisme, criticava el dictador, i pel qual no va ser processat. "En buscar la diferència entre una dictadura d'una democràcia, cal preguntar-se quin dels dos règims protegeix el cap del poeta que s'expressa contra el cap d'estat", ha destacat, i ha criticat també les condemnes a Cassandra Vera o Valtonyc o els informes d'organismes internacionals com Amnistia Internacional . "El sentit de la nostra democràcia no és altre que l'exercici de les nostres llibertats fonamentals com la d'expressió", ha subratllat.En canvi, com el PSOE, ha rebutjat la iniciativa la diputada del PP Silvia Valmaña, que ha assegurat que, en el codi penal, "el bé jurídic protegit és la corona com a símbol d'unitat i permanença de l'Estat que arbitra i modera el funcionament regular de les institucions" i "no la persona particular del rei". Igualment, ha acusat ERC de mostrar un "absolut menyspreu de les normes jurídiques" i ha citat diversos països de l'entorn que, a diferència d'Espanya, castiguen amb penes privatives de llibertat delictes com la injúria al cap d'estat o ultratge als símbols nacionals.Igualment, el diputat de Cs José Manuel Villegas ha acusat els republicans d'odiar "tot allò espanyol" i ha assegurat que, "si poguessin, esborrarien tot allò espanyol de Catalunya". "Tenen un greu problema, que la majoria de catalans també ens sentim espanyols", ha avisat, i ha subratllat que els liberals "mai" no estaran "al costat dels que odien i menyspreen Espanya" o "cremen banderes d'Espanya a Catalunya" -com ha afirmat que fa ERC o les seves joventuts-.En l'exposició de motius, el grup d'ERC defensa que la llibertat d'expressió és un dret fonamental i que, per tant, no ha de patir "censura". Fonamenta aquesta afirmació en l'article 19 de la Declaració universal de drets humans i manté que en una democràcia "avançada i moderna" ha d'assegurar a la ciutadania el seu "ple dret" a la llibertat d'expressió."L'estat espanyol hauria de superar aquestes censures que tipifiquen com a delictes la crema de banderes o la injúria a la corona des d'un concepte de sacralització de la imatge del rei i la seva família", argumenta ERC. Per tot plegat, sosté que aquest tipus d'actuacions –com la crema d'imatges- forma part d'expressions de consideracions ètiques, morals o polítiques i no haurien de figurar en el codi penal perquè s'haurien de considerar "mostres de llibertat d'expressió", un dret contemplat en la Constitució Espanyola, recorden els republicans.

