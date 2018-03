Ana Julia Quezada confessa que va matar Gabriel

Ana Julia Quezada Foto: Europa Press

Ana Julia Quezada, la detinguda per la mort de Gabriel Cruz, ha confessat aquest dimarts davant la Guàrdia Civil que va ser ella qui va matar el nen de vuit anys que va desaparèixer el 27 de febrer. La dona va ser detinguda diumenge per la presumpta implicació en la mort de Gabriel mentre traslladava el cos al maleter del cotxe. Segons l'advocada de Quezada, l'interrogatori ha durat prop de dues hores i l'acusada ha respost a totes les preguntes.L'autòpsia practicada a Gabriel Cruz ha confirmat que va morir per sufocació i el cos presentava també un cop al cap, segons ha informat La Vanguardia. Paral·lelament, la Guàrdia Civil treballa a contrarellotge per trobar proves que, juntament amb l'autòpsia, resolguin els principals focus de la investigació: els detalls de la mort del menor, si l'acusada va actuar sola i on va ocultar la roba i el cos.Aquest dimarts s'ha celebrat una missa multitudinària per enterrar Gabriel a la catedral d'Almeria.

