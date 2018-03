Així són els set possibles rivals del Barça als quarts de final de la Champions

Cristiano Ronaldo, l'estrella del Reial Madrid. Foto: LFP

Pep Guardiola busca la primera Champions amb el City. Foto: Europa Press

El Bayern de Munic continua sent un dels rivals més durs a Europa. Foto: Europa Press

El Sevilla, després de classificar-se a Old Trafford Foto: @sevillafc

Edin Dzeko, davanter estrella de la Roma Foto: @OfficialASRoma

El Barça, després de superar l'eliminatòria contra el Chelsea, ja coneix els set rivals possibles per als quarts de final. Aquest divendres se celebrarà el sorteig però, des d'ara, ja pot pensar en equips desitjats o a evitar. Els més forts, sense dubte, són el Reial Madrid, el Manchester City, Bayern de Munic i la Juventus. Hi ha dos equips anglesos -al City s'hi suma el Liverpool- i en el qual la Roma i el Sevilla apareixen com els rivals teòricament més febles. El sorteig se celebrarà divendres a les 12.00 a Nyon i ja no hi ha cap condicionant, és a dir, tots els equips es poden enfrontar entre si independentment de la lliga i de la seva classificació a la lligueta. Els partits d'anada es jugaran el 3-4 d'abril i els de tornada els dies 10 i 11 del mateix mes. Les semifinals, per la seva banda, es disputaran entre el 25-25 d'abril i l'1-2 de maig. La final serà a Kíev el 26 de maig.: Zinédine Zidane: Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric i Marco Asensio: campions: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16 i 2016/17.: 9/10El Reial Madrid arriba a quarts de final de la Champions –la seva competició- en el millor moment de la temporada. Sense opcions a la Lliga, eliminats a la Copa pel modest Fuenlabrada, l'irregular equip de Zinédine Zidane va fer un cop d'autoritat a vuitens eliminant el nou ric PSG de Neymar, Cavani i Mbappé. Cristiano Ronaldo –després de mesos molt discrets- torna a marcar gols de dos en dos ben assistit pels joves Asensio i Lucas Vázquez. A Madrid ja veuen possible la tercera Champions consecutiva.: Pep Guardiola: Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Leroy Sané i Sergio Agüero: vuitens de final: cap: 10/10Pep Guardiola ha aconseguit fer funcionar com un rellotge el Manchester City en la seva segona temporada a Anglaterra. Amb la Premier virtualment guanyada –i la Copa de la Lliga com a primer títol del de Santpedor en terres britàniques-, centren tots els esforços en una Champions on són hores d'ara l'equip més temible. Possessió, pressió i atacs continus continuen marcant l'ADN d'un entrenador català que ha aconseguit solidesa defensiva sense descuidar un atac quasi perfecte. És l'any dels cityzens?: Massimiliano Allegri: Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Miralem Pjanic i Gianluigi Buffon: finalista: 1984/85 i 1995/96: 8/10Dominador absolut del futbol italià en els últims anys, la Juventus és sempre un equip temible a Europa, especialment quan arriben a les rondes definitives. Als vuitens de final va patir de valent per superar el Tottenham de Mauricio Pocchetino, que va tenir la classificació a tocar després d'empatar a dos gols a Torí i d'avançar-se a Londres. L'any passat, després de superar sense problemes el Barça a quarts de final, es va endur una derrota rotunda a la final contra el Reial Madrid (4-1).: Jupp Heynckes: Robert Lewandowski, Thomas Müller, James Rodríguez, Philipp Lamm: quarts de final: 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 i 2012-13: 9/10Després d'acomiadar Carlo Ancelotti i recuperar l'històric Jupp Heynckes per a la causa bàvara, el Bayern de Munic torna a ser un dels clars aspirants al títol. Amb una plantilla àmplia i trufada de qualitat que s'ha vist millorada per la incorporació del colombià James Rodríguez -cedit pel Reial Madrid-, el club alemany és un dels rivals més durs amb els quals pot topar en Barça en els quarts de final. A vuitens han superat amb molta solvència el Besiktas turc.: Vincenzo Montella: Luis Muriel, Wissam Ben Yedder, Steven N'Zonzi, Ever Banega: vuitens de final: cap: 6/10L'equip andalús, que ha viscut una temporada convulsa amb l'acomiadament d'Eduardo Berizzo com a entrenador i l'arribada de Vincenzo Montella, va superar inesperadament el Manchester United de Mourinho amb un 1-2 a Old Trafford. Es treuen l'espina de l'any passat, quan el sorprenent Leicester els va eliminar a vuitens de final. El Sevilla, que en la Lliga ha pecat d'irregularitat tot i formar part de les places que donen accés a Europa, és un dels rivals més accessibles que es pot trobar el Barça en els quarts de final.: Jürgen Klopp: Mohamed Salah, Roberto Firmino, Virgil van Dijk, Sadio Mané: no es va classificar: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1983-1984, 2004-2005: 7/10Els reds són un dels clubs per premiats d'Europa, però fa una dècada que no tasten les rondes finals. Amb un atac demolidor –Salah, Firmino i Mané, malgrat la pèrdua de Philippe Coutinho en direcció al Barça- i una defensa més feble tot i haver signat el defensa més car de la història -Virgil van Dijk-, el Liverpool de Klopp és un rival perillós quan té espais i pot córrer. Els conjunts de l'entrenador alemany sempre plantegen incomoditats en els rivals, especialment si juguen a casa.: Eusebio di Francesco: Edin Dzeko, Daniele de Rossi, Aleksandar Kolarov, Andrea Florenzi: no es va classificar: cap: 6/10La Roma, tradicional de les competicions continentals, va superar el Shakhtar Donetsk a vuitens de final i es perfila com un dels rivals més assequibles per al Barça. El principal perill prové del davanter bosnià Edin Dzeko i de l'experiència al mig del camp de Daniele de Rossi. Els italians han reforçat aquesta temporada la vessant tècnica amb la incorporació de Monchi com a secretari tècnic, artífex del millor Sevilla de la història.

