Torna a l'Espluga de Francolí el festival que marida vi i novel·la criminal

Presentació del festival 'El Vi fa Sang' a l'Espluga de Francolí Foto: ACN

L'Espluga de Francolí es tornarà a tenyir de vermell, blanc i negre en una nova edició del festival literari El Vi fa Sang , l'únic del país dedicat a la novel·la criminal feta en català, ja sigui escrita o traduïda, i amb la particularitat afegida que ho combina amb maridatges de vins. El certamen, que es presenta com un aparador previ a Sant Jordi, tindrà lloc del 6 al 8 d'abril i comptarà amb l'assistència de 35 autors.L'organització, enguany reforçada amb nous membres davant l'impuls que va agafant el festival, ha presentat el cartell promocional d'aquesta quarta edició, que incorpora novetats com la centralització dels actes en un únic recinte –al Museu de la Vida Rural de l'Espluga– per evitar pèrdua de públic per espais dispersos. S'han previst fins a 22 presentacions de llibres, entre les quals destaca "Assassins del Camp", un recull de relats d'escriptors del territori. El certamen també homenatjarà la figura de Manuel de Pedrolo coincidint amb el centenari del seu naixement. De fet, una de les apostes del programa serà una lectura dramatitzada de "Mossegar-se la cua", una de les seves novel·les més negres.El certamen es va fent gran fins al punt que ha calgut reforçar l'organització amb nous membres i establir un comissariat compartit, de la mà de l'escriptor espluguí Salvador Balcells, que fins ara el liderava en solitari, i la nova incorporació de l'escriptora vallenca Margarida Aritzeta. "Hem hagut de limitar l'assistència d'escriptors, perquè si no ho féssim, no tindríem prou hores per encabir-ho, i hi ha gent que ens demana espai d'un any per l'altre; això demostra que la salut del festival està garantida", ha afirmat el regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Espluga, Jordi Torre.En aquest sentit, els tres dies de festival estan carregats d'actes, des de presentacions de llibres i taules rodones, a d'altres més atípics com la representació d'una novel·la de Pedrolo, un atreviment de l'organització que se surt del programa preestablert en tots aquells municipis que han volgut sumar-se i fer homenatge amb motiu de l'Any Pedrolo. La representació, que tindrà lloc la nit del dissabte 7 d'abril, anirà a càrrec de membres dels grups amateurs de la comarca.Durant aquesta trobada literària també es lliuren diversos reconeixements, com el premi Nacional i el premi Internacional El Vi fa Sang, que en aquesta edició recauen a l'escriptor mallorquí Antoni Serra i a l'italià Massimo Carlotto, respectivament. Es mantenen iniciatives de l'any passat, com la Ruta de l'Escanyapobres, que ressegueix les localitzacions d'aquesta novel·la de Narcís Oller per l'Espluga i el Bosc de Poblet.

