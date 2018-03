La CUP no es mou de l'abstenció i critica que JxCat i ERC no apostin per fer República

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez, en roda de premsa aquest dimarts Foto: Sara González

La CUP segueix denunciant que la proposta que li ha fet arribar Junts per Catalunya i ERC segueix sent "merament autonomista" i no aposta per l'"aplicació de polítiques republicanes efectives". Els anticapitalistes han denunciat que els principals grups independentistes "no estan materialitzant el mandat popular" d'implementar la República i estan optant per un "replegament" i un pla de Govern "autonòmic" centrat, de moment, en el "repartiment de carteres"."Sentim molt a parlar del Govern efectiu però no de la necessitat d'aplicar polítiques republicanes efectives", ha denunciat la diputada Natàlia Sànchez, que ha subratllat que la CUP segueix mantenint l'abstenció davant de qualsevol candidat que presentin perquè no detecten "diferències de fons" respecte la proposta que ja va valorar la seva militància.Sànchez ha precisat que la proposta que els ha fet arribar JxCat i ERC té "mancances importants" en el desplegament de la República i en l'articulació d'un procés constituent de baix a dalt. Posa com a exemple que la CUP demana la creació d'una banca pública mentre que el document recull la creació d'una comissió d'estudi que valori la seva creació. També ha lamentat que no hi hagi concrecions sobre la multiconsulta que demanen per ratificar els procés constituent.La diputada ha recordat la manifestació del passat diumenge convocada per l'ANC per exigir la República i ha subratllat que persones anònimes van demanar als representants polítics que "se la juguin". Al seu judici, però, ni JxCat ni ERC no estan donant resposta als programes amb els quals es van presentar a les eleccions ni estan disposats a "saltar els murs" del Tribunal Constitucional. "Cal que la repressió no ens aturi. Com més acotem el cap més repressió hi haurà", ha sentenciat.La CUP ha celebrat que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi condemnat Espanya per haver imposat una multa de 2.700 euros als dos joves que van cremar unes fotos del rei a Girona el 2007. "Creiem que aquesta sentència també té molt sentit en el moment polític en el qual ens trobem de manca de drets i llibertats en tots els àmbits", ha destacat Sànchez.El tribunal no veu incitació a l'odi en l'acció de protesta que va tenir lloc el 13 de setembre a la plaça del Vi. Segons la sentència feta pública aquest dimarts, els jutges consideren per unanimitat que l'acte, dut a terme per Enric Stern i Jaume Roura com a protesta a la visita del llavors monarca a la ciutat, està emparat per la llibertat d'expressió i pensament dels joves, que diuen, va ser violada.

