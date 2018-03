VÍDEO Ultres de Vox arrenquen una pancarta per la llibertat dels presos a Sabadell

La pancarta de "llibertat presos polítics" que des de feia un temps es podia veure a l'entrada de Sabadell per la carretera de Castellar ha estat arrencada. En un vídeo, difós per Vox del Vallès Occidental, ha mostrat l'acció duta a terme i que han justificat per "la inacció" del govern de Mariano Rajoy.En el vídeo es pot veure una persona penjada amb un arnès, traient el missatge, a més d'una altra pancarta de la Crida per Sabadell, que es va col·locar fa anys i havia quedat tapat. En una piulada, el partit ha qualificat de "basura separatista" i han avisat que "no pararem!". En el seu lloc, hi han posat una bandera espanyola.Aquesta és la segona protesta que protagonitzen membres de Vox a Sabadell en una setmana. El passat dimarts van destrossar els cartells que el Comitè de Defensa de la República (CDR) va col·locar a totes les entrades de la ciutat, on anunciaven que era "municipi de la República catalana".