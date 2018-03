Quatre morts en menys de 24 hores a les carreteres catalanes

Acaben d'obrir un carril a la BV-5105 a l'altura de Santa Agnès de Malanyanés on hi ha accident amb una moto i un camió implicats. pic.twitter.com/oF5sRQR7cs — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 12 de març de 2018

El conductor d’un ciclomotor ha mort en una sortida de via a la TP-2124 a Banyeres del Penedès (el Baix Penedès), en un sinistre que ha tingut lloc a les 11.36 hores al punt quilomètric 2,3, segons informa el Servei Català de Trànsit. A hores d'ara es desconeixen les causes de l'accident, que s'estan investigant.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una de Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.Aquesta és la quarta víctima mortal a les carreteres catalanes en menys de 24 hores. Els dos ocupants d'una motocicleta van morir aquest dilluns al vespre en un xoc frontal amb un camió a La Roca del Vallès (el Vallès Oriental) . El sinistre es va produir quan passaven uns cinc minuts d'un quart de nou del vespre al punt quilomètric 1 de la BV-5102 quan per causes que s'investiguen els dos vehicles van xocar. Ahir a la nit també es va produir un altre sinistre mortal a l’N-II al punt quilomètric 658, al terme municipal d’Arenys de Mar (el Maresme) , on un vehicle va atropellar un vianant.

