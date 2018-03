El festival Vívid consolida la Costa Brava com a referent enoturístic

Presentació del Vívid 2018 Foto: Esteve Plantada

Una de les activitats del Vívid Foto: Festival Vívid

El proper 1 d'abril arrenca la cinquena edició del Vívid , un dels esdeveniments més importants de Catalunya pel que fa al sector vitivinícola. En total, un mes sencer d'activitats al voltant del vi i amb l'enoturisme com a divisa, en un festival que "no busca la quantitat, sinó la qualitat de visitants", tal com ha explicat en roda de premsa Ramon Ramos, director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona . "Hem trobat l'equilibri just –subratlla–, amb l'objectiu principal de crear noves activitats d'enoturisme que s'acabin convertint en productes turístics consolidats".Les cinc edicions de festival demostren la bona salut d'una iniciativa que es programa durant l'abril, un mes fora del circuit habitual d'aquesta mena d'esdeveniments. L'any 2017, el festival va vendre 1.635 entrades, amb una ocupació del 83,2% i 46 activitats, amb 30 d'elles amb les entrades esgotades. L'edició d'enguany ha reduït el nombre d'activitats –44– amb la intenció de millorar, en la mesura del possible, la qualitat de l'oferta programada.El Vívid manté el sistema de venda en línia mitjançant el web vívid.costabrava.org . El tret de sortida tindrà lloc amb la segona edició de la Marxa Popular entre Vinyes, que es farà a la localitat de Vilajuïga. Els participants recorreran cinc quilòmetres a peu entre vinyes i cellers i, en acabat, degustaran vins de la localitat en el marc d'un esmorzar popular. Aquesta proposta inaugural també acollirà la trobada d'instagramers #InstaVivid.La cinquena edició compta amb diverses novetats destacades, com ara el cicle teatre Escenes entre vinyes, amb píndoles de microteatre fora del teatre, que tindran lloc a Capmany i Garriguella. Una altra de les grans novetats són els Tastos amb personalitat, protagonitzats per Empar Moliner, Martí Gironell, Marcel Gorgori i Carles Xuriguera, que faran una tria dels vins de l'Empordà que més els agraden i els compartiran amb els participants. També hi haurà un monòleg sobre el vi de l'escriptor Jair Domínguez, activitats d'enocaiac i enpsenderisme."El món del vi no pot ser del vi i prou, ha de ser de la gent, ha de ser el nostre món", ha explicat en la presentació Carles Xuriguera. "Necessitem obrir el món del vi a la gent i a les famílies, perquè el món del vi és família, és amistat, és parella". En aquest sentit, l'actor ha subratllat que "el vi té la capacitat de concentrar en una ampolla paisatge, cultura i personalitat, la de l'enòleg, dels pagesos que fan el producte, del clima o l'anyada".La iniciativa és impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i per la Diputació de Girona, i compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà i diversos cellers, ajuntaments, empreses turístiques i més d'un centenar de socis que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)