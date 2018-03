PP, Cs i PSOE eviten l'eliminació dels delictes d'injúries a la corona i ultratge a Espanya

PP, Ciutadans i Grup Socialista tornen a unir esforços per tombar una proposició de llei d'ERC que demana suprimir del Codi Penal els delictes d'injúries a la corona i ultratge a Espanya. Aquesta tarda el Congrés ha de votar si pren en consideració la iniciativa dels republicans però els grups ja han avançat el seu posicionament. La llei, doncs, no es començarà a tramitar.

En l'exposició de motius, el grup d'ERC defensa que la llibertat d'expressió és un dret fonamental i que, per tant, no ha de patir "censura". Fonamenta aquesta afirmació en l'article 19 de la Declaració universal de drets humans i manté que en una democràcia "avançada i moderna" ha d'assegurar a la ciutadania el seu "ple dret" a la llibertat d'expressió."L'estat espanyol hauria de superar aquestes censures que tipifiquen com a delictes la crema de banderes o la injúria a la corona des d'un concepte de sacralització de la imatge del rei i la seva família", argumenta ERC. Precisament, entre els exemples que cita el grup parlamentari hi ha el del judici i posterior condemna dels dos nois de Girona per cremar retrats dels monarques Joan Carles I i Sofia. Aquest mateix dimarts, el TEDH ha condemnat Espanya a retornar-los l'import de la multa -2.700 euros- i haurà de pagar 9.000 euros més a tots dos.Per tot plegat, ERC sosté que aquest tipus d'actuacions –com la crema d'imatges- forma part d'expressions de consideracions ètiques, morals o polítiques i no haurien de figurar en el Codi Penal perquè s'haurien de considerar "mostres de llibertat d'expressió", un dret contemplat en la Constitució Espanyola, recorden els republicans.