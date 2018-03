El Parlament estudia com querellar-se contra el Suprem

La mesa del Parlament ha demanat als lletrats que estudiïn de quina manera la cambra catalana pot presentar una "querella penal" contra la decisió del Tribunal Suprem d'impedir que el candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, pogués anar al ple d'investidura previst pel passat dilluns, finalment suspès.Segons fonts parlamentàries, la petició s'ha fet des de la majoria de la mesa que representen Junts per Catalunya i ERC, tot i que la CUP també ha fet arribar el "seu acord" en aquest punt. També els han proposat que busquin el suport d'un expert en dret penal, si ho consideren necessari, una decisió que dependrà del que considerin els propis lletrats del Parlament.Seran ells també els que decidiran si la querella penal s'adreça directament contra el jutge Pablo Llarena per prevaricació, que és qui va dictar la interlocutòria que denegava el permís a Sànchez per sortir de Soto del Real per assistir al ple d'investidura. Aquests fonts parlamentàries expliquen també que han demanat als lletrats que estudiïn aquesta via perquè consideren que, "al marge de vulnerar-se els drets de Sànchez com a diputat, es vulneren les prerrogatives del Parlament" per proposar, votar i investir un candidat.

