Vuit de cada deu professionals d'infermeria pateixen una agressió durant la seva carrera

Vuit de cada deu professionals d'infermeria pateixen una agressió al llarg de la seva carrera. Aquesta és una de les demolidores dades que ha facilitat SATSE aquest matí. Segons Cati Ródenas, secretaria provincial del sindicat a demarcació de Tarragona, ha destacat que cada any es produeixen a l'Estat més de 20.000 agressions, tant físiques com verbals, i només un 11% són denunciades.Ródenas lamenta que els professionals d'infermeria justifiquen les agressions i no les denuncien. Segons la sindicalista, això és un error i no es pot fer "la vista grossa". En aquest sentit, considera que una de les causes que provoquen aquestes agressions són les retallades que ha patit el sistema sanitari i això comporta un major deteriorament de la qualitat assistencial. Aquesta situació genera un major grau d'insatisfacció del pacient i alhora dels familiars i qui ho paga, és el col·lectiu dels professionals d'infermeria. La secretària del sindicat apunta que "es generi un entorn de situacions tenses i no tothom canalitza l'estrès de la mateixa manera".El que no es pot negar, segons Ródenas, és que "nosaltres ho donem tot pel pacient" i per tant, és injust que hagin de ser el sac de cops de ningú. Per cridar, amenaçar o agredir "l'atenció no serà ni més ràpida ni millor", sentencia. La mateixa infermera afegeix que "no és problema del professional, manquen recursos".Per tot plegat, per tal d'evitar que hi hagi més situacions d'agressions o que si es produeixen que es denunciïn, el sindicat ha engegat una campanya de sensibilització a nivell estatal perquè "cap causa pot justificar una agressió". Amb aquesta acció volen fer veure al pacient i al familiar la necessitat d'una relació de respecte i confiança entre ambdues parts.En aquesta campanya, que durarà entre nou mesos i un any, es distribuirà diferent material informatiu en tots els centres sanitaris del país, com cartells, tríptics i adhesius. També es difondrà a través de vídeos, xarxes socials i aparicions en mitjans de comunicació. En concret, seran més de 60.000 cartells, 200.000 tríptics i 300.000 adhesius.Per altra banda, Ródenas ha explicat que es reclamarà a les administracions públiques i a les empreses sanitàries privades que s'engeguin totes les mesures preventives necessàries per evitar aquestes agressions i apunta que s'ha de crear una normativa conjunta i unitària el Sistema Nacional de Salut que reguli les actuacions necessàries davant les agressions.A Tarragona, segons Ródenas, concretament als centres que formen part de la xarxa de l'ICS, hi ha un protocol que s'activa quan un professional sanitari l'activa quan és agredit, verbalment o físicament, i es personen "ipso facto" agents dels Mossos d'Esquadra als centres. Al Camp de Tarragona hi ha més de 3.000 professionals d'infermeria.

