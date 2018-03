ERC urgeix JxCat a presentar un candidat que permeti una investidura «efectiva»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha instat aquest dimarts Junts per Catalunya (JxCat) a presentar un candidat a la presidència de la Generalitat que pugui ser "investit de manera efectiva", i ha confiat que sigui aquesta setmana. "Tenim un acord amb JxCat. Només falta posar el nom del candidat per fer una investidura efectiva. És el pas previ per a conformar un Govern", ha explicat en roda de premsa després de reunir-se amb el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.ERC no es pronuncia sobre si JxCat ha de renunciar a Jordi Sànchez -a qui el Tribunal Suprem va denegar el permís per a acudir al ple per ser investit-, però sí que assegura que, si es posen alternatives sobre la taula, no posaran "obstacles" i donaran llum verda. "No especularem amb el candidat. Ja hem dit que el nom no serà un obstacle. És a JxCat a qui li toca fer aquesta proposta, respectarem els seus processos interns perquè la facin", ha conclòs la també líder dels republicans al Parlament .ERC va demanar després de les eleccions del 21 de desembre que JxCat presentés un candidat la investidura no derivés en conseqüències judicials i els dos noms proposats fins ara, Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, no han pogut ser investit, precisament, pels seus problemes amb la justícia .Rovira ha afirmat que ERC no li correspon dir els noms, sinó demanar que els que es posin sobre la taula puguin ser investits de manera efectiva i sense problemes, i ha dit que això seria l'"oportunitat" definitiva per començar la legislatura en Catalunya."Estem esperançats perquè tenim un acord amb JxCat, el que cal és tenir un candidat que pugui ser investit efectivament", ha insistit Rovira, que considera que és l'últim escull que queda per desencallar la política catalana.No obstant això, Rovira ha defugit que encara queda pendent que la CUP avali el pla de Govern que els de Puigdemont i ERC li van presentar: sense els vots dels anticapitalistes no pot haver president ni legislatura encara que JxCat presenti un candidat sense causes pendents amb la justícia.

