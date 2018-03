​Una nova xarxa de bus aproparà Barcelona i els municipis de l'entorn

Els nous busos metropolitans que uniran Barcelona i el Baix Llobregat. Font: AMB

Les noves línies que acostaran Barcelona amb el Barcelonès nord. Font: AMB

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) posarà en marxa de forma progressiva a partir de la setmana vinent una nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions per millorar el servei entre Barcelona i els municipis del seu entorn. Amb una inversió anual d'uns 10 milions d'euros, la nova xarxa, que complementarà l'actual, preveu posar en marxa 21 noves línies que es vertebraran en dos nous serveis de bus: l'AMB Exprés, que prioritzarà els recorreguts més directes, i l'AMB Metrobús, amb alta freqüència de pas.Als municipis del Baix Llobregat més allunyats de Barcelona com són Castelldefels, Gavà o Viladecans, s'apostarà per l'AMB Exprés reduint parades intermitges per escurçar en fins a 15 minuts el temps del trajecte. Als municipis més propers a la capital catalana com l'Hospitalet, Cornellà i els del cantó Besós, s'optarà per l'AMB Metrobús per arribar a freqüències de pas d'entre cinc i 10 minuts. L'AMB calcula que uns 42 milions de passatgers faran ús de les noves línies cada any, dels que un 30% seran nous viatgers que canviaran el cotxe particular per l'autobús.Durant la presentació de la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions, Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, ha destacat que el seu desplegament obeeix en part al gran creixement de demanda del transport públic de gestió indirecta, que l'any passat va ser d'entre el 4% i el 5%, i a la necessitat de reduir l'ús del transport privat i les emissions contaminants. En aquest sentit, ha recordat que el 70% de les emissions a l'AMB provenen de vehicles privats.Poveda ha afegit que la nova xarxa de bus arriba amb l'objectiu de millorar l'oferta de transport públic, donar resposta als corredors de mobilitat amb més demanda, crear línies més directes i amb més freqüència de pas i generar punts d'intercanvi per al transbordament, amb la creació d'una xarxa potent d'intercanviadors entre les diferents línies d'altes prestacions, la nova xarxa de bus de Barcelona i la resta de modes de mobilitat. "Estem fent una oferta de transport amb nous serveis més directes, més ràpids, amb més freqüències i capacitats", ha resumit.L'objectiu del servei AMB Exprés, que farà recorreguts més directes i amb poques parades, és augmentar la velocitat comercial i arribar més ràpidament al punt de destinació. En total, l'AMB posarà en funcionament 7 línies d'AMB Exprés, que es destinaran a cobrir principalment les rutes amb els municipis més allunyats del Baix Llobregat. Així, rutes com la que uneix Barcelona amb Castelldefels, que actualment té una durada d'uns 45 minuts, es vol reduir en 5 minuts aproximadament.Pel que fa al servei de l'AMB Metrobús es basarà en línies metropolitanes d'alta freqüència, amb un interval de pas inferior als 10 minuts, i per tant similars als del metro. Aquesta xarxa recorrerà els principals corredors metropolitans, que actualment ja suporten un volum molt elevat de viatgers en transport públic, causant sovint problemes de congestió, puntualitat i pèrdua de qualitat. És per això que algunes d'aquestes línies, a més, disposaran d'autobusos articulats que ofereixen un 30% més de capacitat. En total, es preveu posar en funcionament un total de 14 línies de Metrobús: 4 a l'àrea del Baix Llobregat i 10 línies a l'àrea del Besòs.Poveda ha destacat que la nova xarxa suposarà un important esforç per part de l'AMB i ha reclamat que la resta d'administracions facin el mateix en l'àmbit de les seves competències per millorar el transport públic. Així, per exemple, ha insistit en la necessitat de millores a la xarxa de Rodalies i la construcció de carrils bus a les principals artèries d'entrada a Barcelona per fer més fluït el servei i donar sentit a iniciatives com la presentada aquest dilluns.Per desplegar la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions i atendre les necessitats de demanda dels dos nous serveis, l'AMB disposarà d'una flota de 230 vehicles, dels quals el 25% seran articulats. Una part d'aquests vehicles procedirà de l'actual flota de l'AMB i, la resta, prop d'un centenar, seran vehicles nous. Aquests darrers seran de baixes emissions: híbrids o elèctrics.

