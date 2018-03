Un ciclista, ferit greu per l'atac de cinc gossos a la Ribera d'Ebre

Els fets van ocórrer en un camí rural al terme de Miravet. Foto: Sofia Cabanes

Un veí de Pinell de Brai (la Terra Alta) va resultar greument ferit este dissabte per l’atac de cinc gossos de caça mentre circulava en bicicleta per un camí del terme municipal del poble veí de Miravet (la Ribera d'Ebre).L’home de 41 anys, es troba recuperant-se a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre on ha hagut de ser operat almenys en dos ocasions, la primera de les quals durant més de quatre hores, per les greus ferides que va patir a les extremitats i a l’esquena, segons relata el Diari de Tarragona L’amo del ca, per la seva banda, es troba investigat per delictes de lesions i omissió del deure de socors, segons han confirmat a l’els Mossos d'Esquadra. Segons s’ha sabut, el propietari dels gossos, que és caçador, va tocar la trompeta –de les que es fan servir en caceres- per fer recular els gossos i va marxar amb els animals del lloc dels fets sense prestar auxili ni demanar ajuda a ningú.Va haver de ser el mateix ciclista qui va trucar al seu germà perquè anés a salvar-lo, i aquest va trucar, al seu torn, a l’ambulància, però com que no sabien una localització exacta, no es podien mobilitzar. Va haver d’esperar més d’una hora fins que el seu germà el va trobar enmig d’un toll de sang i el va baixar fins a Miravet, on va acudir l’ambulància. Havia perdut tanta sang que van haver-li de fer una transfusió per poder afrontar les operacions d’urgència que havien de fer-li.Ja el mateix dissabte els Mossos d’Esquadra es van posar en marxa per investigar els fets i identificar el propietari dels gossos. Un cop localitzat, es va presentar voluntàriament diumenge a la comissaria de Móra d’Ebre. Allà va al·legar en la seva defensa que, si s’hagués apropat, els gossos s'haurien acarnissat més pel seu propi instint caçador -un fet que han corroborat altres caçadors- i per això no ho va fer. També va argumentar que va marxar del lloc dels fets perquè no pensava que el ciclista hagués patit ferides greus.Fonts dels Mossos d’Esquadra han explicat a l’que l’amo dels gossos -correctament registrats a l’Ajuntament i amb xip- presentava un historial per fets similars amb els seus gossos, tot i que mai havien arribat a ser de tanta envergadura.

