​Un lladre fereix un mosso en ser detingut a Matadepera

Els Mossos d’Esquadra de Terrassa van detenir un home de 23 anys, sense antecedents policials i amb domicili desconegut, per un delicte de robatori amb força a Matadepera i atemptat als agents de l’autoritat.Pels volts de les 20.00 hores del dissabte 3 de març, una patrulla va localitzar un vehicle estacionat que va semblar sospitós als agents, dins del cotxe van localitzar eines susceptibles de ser utilitzades per cometre robatoris. Els agents van fer un control de l’entorn i van escoltar sorolls i van veure llums de llanternes que provenien just de la casa del costat.Pocs minuts després van veure quatre homes que sortien d’aquesta casa saltant el mur perimetral i que es dirigien al vehicle escorcollat. Els mossos van demanar als homes que s’aturessin però els quatre van fugir corrents en veure’s descoberts.Els agents van iniciar una persecució a peu i van poder interceptar un dels lladres, la resta es van escapolir. En el moment de la detenció, el lladre va agredir un dels agents, lesionant-lo de gravetat. El detingut va ser traslladat a dependències policials i va passar a disposició judicial el dia 6 de març al Jutjat de Guàrdia de Terrassa qui va decretar el seu ingrés a presó. Hores d’ara continua oberta la investigació per localitzar la resta d’autors del robatori.

