​VÍDEO Els Mossos mostren com actuen els lladres de «la taca»

Si algú et taca expressament no pensis que és perquè avui és #dimarts13...desconfia! Podria ser un furt! Mira com actuen😉 pic.twitter.com/WtAYmNq9Sb — Mossos (@mossos) 13 de març de 2018

“Si algú et taca expressament no pensis que és perquè avui és dimarts 13... desconfia! Podria ser un furt! Mira com actuen!”.Els Mossos presenten així un vídeo a les xarxes socials on alerten dels robatoris amb el truc de la taca. Hi ho fan amb un muntatge simulat on es veu com actuen els lladres.Dues persones es troben amb una altra al carrer. Una d'elles porta un got amb una beguda i el tira deliberadament a sobre del vianant, com si hagués estat una topada fortuïta. Els dos pispes s'afanyen a netejar la víctima i, mentrestant, un d'ells aprofita per robar-li la cartera.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)