El PP avisa que l'acord entre JxCat i ERC és una «condemna» per als presos

Alejandro Fernández, aquest dimarts, al Parlament. Foto: ACN

El PP considera que l’acord entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC per desencallar la investidura -text traslladat a la CUP- és una "condemna" per als dirigents independentistes presos i per als investigats que ara es troben en llibertat provisional. Alejandro Fernández, portaveu dels populars, ha detallat que el document "convida a reincidir en els mateixos delictes que presumptament han comès" en els darrers mesos els membres de l’anterior Govern i els líders del sobiranisme civil. Fernández ha posat com a exemple les referències al procés constituent plantejades per seduir els anticapitalistes.La formació popular també ha subratllat que si s’apliqués el pla de govern plantejat en el document "continuarien marxant les empreses de Catalunya". "No només no tornarien, en marxarien més", ha afegit. Per Fernández, l’entesa entre JxCat i ERC, que pretén retirar els concerts a les escoles que segreguen per sexe, també nega la "llibertat" a moltes famílies a l’hora d’escollir un model d’escola. "És una nova imposició de l’agenda social de la CUP", ha sentenciat el portaveu del PP per referir-se al global del document.Fernández també s’ha mostrat crític amb les iniciatives de Ciutadans per forçar que comenci a córrer el rellotge de la investidura al Parlament. "Cal rigor parlamentari" per combatre l’independentisme, ha apuntat el dirigent popular.

