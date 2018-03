Maragall avisa que el nou Govern serà «autonòmic» i haurà de «forçar els límits contínuament»

El diputat d'ERC Ernest Maragall ha afirmat que el futur govern serà "autonòmic" i que caldrà "forçar els límits contínuament". "Segurament hem de desobeir", ha dit Maragall en declaracions a "Els Matins" de TV3 però ha afegit que s'ha de poder "triar quan, en què, amb quina intensitat i amb quina tàctica" i fer-ho "amb intel·ligència".Així, Maragall ha dit que el Govern serà autonòmic "en la mesura que encara no som república" i ha manifestat a la CUP que si s'hagués pogut investir Carles Puigdemont les condicions haguessin estat les mateixes i es treballaria "amb els mateixos límits". "Això no vol dir acceptar la limitació de contingut (...) sinó ser conscients on som i mirar lluny", ha resumit. D'altra banda, s'ha mostrat en contra de tornar a ajornar el ple i ha confiat en poder fer una investidura aviat, reconeixement que "en aquest moments tot indica" que Jordi Sànchez no podrà ser president però deixant en mans de JxCat la decisió final.Maragall ha reconegut la necessitat i la "urgència" per investidura un president i formar govern ja que el país així ho reclama i ho necessita. Ha dit que, com segur que no es poden "forçar" els límits de l'autonomisme és sense govern i sense Parlament, i per això ha confiat que la CUP se sumi a l'acord. Ha afegit que cal exigir "màxima ambició" a aquest Govern i que han de quedar clar els objectius del mandat.El diputat ha mostrat la seva disconformitat amb la situació de bloqueig actual i ha reconegut que les forces independentistes segurament ho podrien "haver fet millor" però ha assegurat que ara "està a tocar" l'acord definitiu. "Tots els elements per prendre decisions ja estan sobre la taula, som-hi", ha manifestat.Així, ha dit que falta que ERC, JxCat i la CUP s'acabin de posar d'acord en els "últims obstacles que l'Estat ha anat afegint" i ha recordat que ha estat la negativa del permís a Sànchez la que ha impedit que aquest dilluns hi hagi hagut investidura. Sobre el fet que la CUP ja havia anunciat que s'abstindria davant d'aquest candidat, Maragall ha considerat que, si s'hagués pogut celebrar la sessió plenària, s'hauria fet un "últim esforç" per sumar els anticapitalistes. "Ens hem de tenir respecte mutu tots, també la CUP, saber tots el rol que ens pertoca amb la força que tenim, cadascú amb la seva representació", ha declarat.Per a Margall aquest acord final no pot esperar més d'"unes hores, uns dies màxim" i ha afirmat que s'està treballant en la CUP en aquesta línia. El diputat ha dit que han de saber "sortejar" l'actitud de l'Estat i s'ha mostrat convençut que en un termini "brevíssim" hi haurà debat d'investidura al Parlament i un acord de "màxima ambició republicana".Sobre qui serà el nom candidat a aquesta investidura, Maragall ha afirmat que aquest no és un debat ni d'ERC ni de la CUP sinó que qui té un "rol específic" és JxCat, "que ha d'explicar la seva última decisió en aquest terreny més personal". En tot cas, ha afirmat que "no tindria sentit que s'acceptés un ajornament indeterminat en funció de la persona"Per últim, Maragall ha expressat el seu respecte per Lluís Salvadó i ha defensat que l'actuació d'ERC obrint-li un expedient informatiu per la conversa masclista que va sortir a la llum el passat divendres. El diputat ha defensat però que la seva formació representa "molt legítimament" tot el que es va reclamar el passat 8-M i ha denunciat que darrera de la sortida a la llum de la conversa hi ha la voluntat d'un Estat "delinqüent" de "fer mal".

