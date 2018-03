La conclusió de Jordi Évole després de la condemna d'Estrasturg contra Espanya

Estrasburgo condena a España por imponer cárcel por quemar 1 foto del Rey en 2007...

El TEDH va a tener que hacer horas extra con España... — Jordi Évole (@jordievole) 13 de març de 2018

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per haver imposat una multa de 2.700 euros als dos joves que van cremar unes fotos del rei a Girona el 2007. Estrasburg no veu incitació a l'odi en l'acció de protesta que va tenir lloc el 13 de setembre a la plaça del Vi. Segons la sentència feta pública aquest dimarts, els jutges consideren per unanimitat que l'acte, dut a terme per Enric Stern i Jaume Roura com a protesta a la visita del llavors monarca a la ciutat, està emparat per la llibertat d'expressió i pensament dels joves, que diuen, va ser violada.Així, el tribunal europeu dona la raó als demandants, que van al·legar que la sentència espanyola que els declarava culpables d'insultar la corona era una "ingerència injustificada" en el seu dret a la llibertat d'expressió, recollit per l'article 10 del Conveni Europeu dels Drets Humans. Stern i Roura van ser inicialment condemnats a 15 mesos de presó però el jutge va acabar substituint la sanció amb una multa de 2.700 euros cadascú.Una de les personalitats que ha sortit ràpidament a comentar la notícia ha estat Jordi Évole, periodista i presentador de Salvados, a La Sexta. En una breu piulada ha apuntat: "El TEDH haurà de fer hores extres amb Espanya..."

