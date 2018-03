La mesa del Parlament tomba la compareixença de Torrent que exigia Cs

La mesa del Parlament, reunida aquest dimarts. Foto: ACN

L'oposició segueix pressionant perquè s'activi el compte enrere per investir un president de la Generalitat. La mesa del Parlament ha tombat la petició de Ciutadans de celebrar un ple en el qual comparegués el president de la cambra, Roger Torrent, per comunicar que no hi ha candidat, acció amb la qual consideren que s'hauria de posar en marxa el rellotge. Fonts parlamentàries han explicat que sí s'ha admès que es celebri una sessió plenària, probablement la setmana que ve, però que el president del Parlament no compareixerà perquè la sol·licitud del grup liderat per Inés Arrimadas "no té cap tipus de fonament jurídic".I és que el format de compareixença al ple només està prevista per al president de la Generalitat, o en algun altre procediment reglat com és el Síndic de Greuges o les entitats en el cas de les ILP. Ciutadans, però, s'aferra a l'informe que van elaborar els lletrats del Parlament per substanciar la seva petició i acusen la majoria independentista de la mesa d'haver buscat un "defecte de forma" inexistent simplement perquè no estaven d'acord amb el contingut de la proposta de resolució.Arrimadas ha acusat Torrent de "negar-se a donar la cara" per la "vergonya" de reconèixer davant del ple que tot és una "pantomima". En roda de premsa, Arrimadas s'ha mostrat molt crítica amb la decisió de la mesa de rebutjar per raons formals la seva proposta de resolució en la qual demanava votar la compareixença de Torrent en sessió plenària. "Un senyor que diu que es pot declarar la independència però que diu que no pot venir a donar la cara és un absurd i ningú a Catalunya es creu que es pugui declarar la independència al Parlament però no es pugui venir a donar explicacions en una situació excepcional", ha etzibat la dirigent de Cs.La presidenta del grup ja ha anunciat que demanaran una reconsideració de la no admissió a tràmit i que presentaran la petició tantes vegades com calgui fins que s'accepti. En aquest sentit, també enviarà una carta a Torrent amb la petició.Els juristes van recomanar a Torrent una bateria d'actuacions "equivalents" a una votació fallida d'investidura per sortir del bloqueig en un escenari en què encara no s'ha pronunciat el Tribunal Constitucional. Iniciar una nova ronda de contactes amb els grups per trobar un nou candidat amb prou suport n'era una. I això és el que precisament va fer Torrent després que Carles Puigdemont fes el pas al costat.Una altra via que apuntaven els lletrats era comunicar a la cambra la "constatació del bloqueig polític que impedeix que prosperi el candidat" era una altra. És l'acció que reivindica Ciutadans i que ha estat desestimada per la mesa pel format amb el qual es demana. A més de no tenir fonament jurídic, la majoria de la mesa argumenta que el control als òrgans de la cambra es fan amb els debats en aquest mateix òrgan, amb peticions de reconsideració o a la junta de portaveus. També assenyalen que el president del Parlament proposa el candidat en funció de les propostes dels grups i afegeixen que si Cs vol proposar un candidat pot comunicar-ho quan ho cregui convenient.El PSC, per la seva banda, ha presentat ja dos recursos al Tribunal Constitucional per demanar que s'activi el calendari de la investidura. Aquest dimarts, però, el líder dels socialistes, Miquel Iceta, ha adreçat una carta a Torrent per demanar-li que replantegi la decisió de suspendre el ple d'investidura per segona vegada. En la missiva, el PSC recorda que el motiu pel qual el president del Parlament va ajornar el ple va ser la intenció de la defensa de Sànchez de recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans però que finalment aquesta acció no s'ha dut a terme. "La raó per la qual vostè va ajornar l'esmentat ple resulta en aquest moment inexistent, i el cessament d'aquest ajornament depèn d'una condició d'impossible acompliment en un termini raonable de temps", afirma Iceta a la carta.L'article 4.2 de la llei de la presidència de la Generalitat fixa que la investidura s'ha de produir en els deu dies hàbils posteriors a la constitució del Parlament. Torrent va complir quan va convocar el ple el 30 de gener, però l'ajornament per l'acció dels tribunals -el TC va ordenar mesures cautelars per impedir la investidura de Puigdemont i el Suprem ha denegat l'excarceració de Jordi Sànchez- fa que no s'hagi produït cap votació ni investidura fallida. Per aquest motiu els lletrats de la cambra catalana van concloure en el seu informe que no corre el compte enrere de dos mesos que s'activa a partir d'una votació frustrada per fer una investidura amb èxit abans de convocar unes noves eleccions.

