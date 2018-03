​El PSC marca distàncies amb Colau en l'arrencada de les primàries a Barcelona

Josep Joan Moreso, Salvador Illa i Ferran Pedret al PSC. Foto: ACN

El PSC de Barcelona ha posat en marxa el procés de primàries per escollir el candidat a la capital catalana a les pròximes eleccions municipals del 2019. Els socialistes plantegen un procés obert a la ciutadania, i que tindrà el pròxim 10 d'abril com a primera data rellevant. Serà llavors quan se sabrà si hi ha un únic candidat i ja no hi haurà urnes, o s'enceta una cursa que pot acabar fins i tot amb una votació en dues voltes. Els socialistes han aprofitat l'arrencada del procés, on per ara ningú ha fet el pas de presentar-se, per carregar contra el govern d'Ada Colau, i del qual en formaven part fins al novembre Segons el secretari d'Organització del partit, Salvador Illa, els socialistes viuen amb intensitat la carrera a les municipals, i com a "capítol destacat" tenen recuperar la capital catalana, ciutat que van governar ininterrompudament durant 32 anys fins al 2011. En la seva opinió, Ada Colau "ha punxat", i qüestions com l'increment del preu de l'habitatge posa de manifest el seu "fracàs rotund". Illa ha atribuït aquest fracàs a l'expulsió del PSC del govern de Colau, que es va executar pel suport socialista a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per reprimir el procés català."Ha estat un fracàs justament perquè ens van fer fora del govern municipal. Això explica que les coses no hagin anat bé", ha defensat, i ha afegit que les àrees que ha gestionat el partit han tingut un nivell de resultat "més que acceptable". Illa també ha tornat a treure un argument recurrent del PSC a l'hora d'afrontar unes eleccions municipals, i és el que la formació té experiència de govern a la capital catalana. "La ciutat necessita menys experiments i més experiència per ser gestionada", ha asseverat.Segons ha relatat el primer secretari del PSC de Barcelona, Ferran Pedret, ara s'enceta el període perquè es presentin les precandidatures. Cadascuna haurà d'anar acompanyada de 50 avals d'entre els 2.300 militants, nombre que ha anat a la baixa però que ha començat a reviscolar després de l'1-O. Poden ser fins i tot de persones que no estiguin afiliades. Si hi ha més d'un precandidat que reuneixi els requisits, llavors haurà de reunir un mínim del 15% dels avals de la militància –uns 360- i entre 500 i 1.000 que no estiguin afiliats al partit. En cas que només hi hagi un candidat, serà ratificat pel consell de federació.En cas que hi hagi votació, es pot celebrar en dues voltes: la primera el 12 de maig, que coincideix amb les primàries del PDECat , i la segona el 19 de maig. Si en la primera algú guanya amb com a mínim el 40% dels vots i 10 punts o més d'avantatge respecte al segon, ja no s'anirà a la segona volta. A les votacions poden participar tots els empadronats a Barcelona majors de 16 anys, i amb els mateixos criteris que a les municipals, on també poden votar ciutadans de la resta d'Europa i de països amb conveni. Segons Pedret, són "les úniques primàries realment obertes que es fan al conjunt de l'Estat".Qui vulgui votar i no sigui del partit haurà de signar un compromís amb els valors i els principis del PSC com en les darreres primàries, on va sortir escollit Jaume Collboni, que segueix al capdavant del partit a l'Ajuntament. La formació vol evitar que es reprodueixin polèmiques com la de les darreres primàries i el vot dels pakistanesos, i per això el registre de persones que vulguin votar es tancarà uns dies abans. Tampoc se'ls cobrarà un euro com en l'última vegada. L'autoritat electoral que vetllarà pel bon funcionament del procés està encapçalada per l'exrector de Universitat Pompeu Fabra (UPF) Josep Joan Moreso.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)