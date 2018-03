Ventura Pons: «Mèxic és el primer país que ens reconeix com a nació en un festival»

Un fotograma del film «Miss Dalí», de Ventura Pons

El cineasta català Ventura Pons ha assegurat que "Mèxic és el primer país que a través del Festival de cinema de Guadalajara reconeix Catalunya com a nació". En declaracions a l'ACN, ha manifestat que el director del certamen mexicà Iván Trujillo, amic de Ventura Pons, "és un personatge extraordinari, que ens està fent un favor als catalans que li hauríem de reconèixer sempre perquè el fet que ens hagi dedicat en aquests moments el festival a Catalunya significa el què significa"."Tot el món ha vist reconegut Catalunya com a país a través de l'Iván Trujillo", ha dit Pons, al mateix temps que ha recordat que Mèxic va ser "l'únic país que mai va reconèixer el franquisme". El cineasta català rep aquest dimarts al vespre (hora mexicana) el Premi Mayahuel a Guadalajara per la seva trajectòria i presenta la seva nova pel·lícula Miss Dalí.Pons ha manifestat que el Premi Mayahuel li fa especial il·lusió perquè li entrega el director del certamen. "En quatre dècades de carrera, he conegut a molts directors de festivals i Iván Trujillo és el millor director de certàmens que hi ha en aquest continent. Aquest festival el vaig veure abans i després d'Ivan Trujillo i hi ha un abans i un després", ha afegit.El nou film de Ventura Pons, Miss Dalí, també ha arribat al Festival de cinema de Guadalajara. La pel·lícula fa un repàs de la vida d'Anna Maria Dalí i dels records que té dels moments viscuts amb el seu germà, com també un context històric i personal on trobem "el republicanisme dels anys 30, el triangle amb el Lorca, la història amb Buñuel i la Gala, la traïció i la tragèdia grega de dos germans que s'estimaven i no es parlaven, sobretot pel canvi d'actitud constant de Dalí i l'oportunisme amb la seva actuació social i política"."Condensar-ho tot amb una pel·lícula de gairebé tres hores no era pas fàcil", afirma Pons, que afegeix que "Dalí va trair tothom. Primer, a la seva família, quan va dir que escopia sobre la tomba de la seva mare; després a Picasso, Buñuel i també a Lorca... Ell era un geni, però era molt ell, s'inventava coses molt divertides però que tenien uns efectes col·laterals".

