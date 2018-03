El Festival Internacional de Patchwork reuneix 48.000 visitants a Sitges

La catorzena edició del Festival Internacional de Patchwork ha reunit 48.000 visitants a Sitges durant el darrer cap de setmana. La fira ha agrupat 114 expositors que han mostrat les darreres tendències del sector al recinte que aquest any s'ha instal·lat a la platja de la Fragata degut a les obres de reforma del passeig de la Ribera. A la nova ubicació també s'ha instal·lat una carpa destinada a majoristes i professionals per presentar les noves col·leccions. En paral·lel a la fira, el Festival de Patchwork també ha obert set exposicions a diferents punts del municipi."Sempre apostem per fires que es facin a Sitges, fora de la temporada turística i que lliguin amb la nostra idiosincràsia, amb l'art i la cultura", afirma l'alcalde Miquel Forns. Per la seva banda, Aurora Carbonell, regidora de Promoció Econòmica i Turisme, fa una "valoració molt positiva de l'impacte econòmic que l'esdeveniment genera a Sitges". Segons la coordinadora del Festival Internacional de Patchwork, Imma Farreró, cal assenyalar que “el canvi d’ubicació d’enguany a causa de les obres del passeig ha funcionat molt bé.”

