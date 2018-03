Intoxicats de gastroenteritis 73 alumnes d'un col·legi de Lleida

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) està investigant un possible brot de gastroenteritis que ha afectat a uns 73 alumnes que utilitzen el menjador del col·legi Lestonnac de la ciutat de Lleida. La major part dels afectats va iniciar la simptomatologia durant la nit del 7 i la matinada del 8 de març.Aquesta simptomatologia, en tots els casos, ha estat lleu, segons Salut, amb un quadre gastroenteriric amb vòmits i sense febre. Des del centre es va donar l'alerta a l'Agència i la investigació epidemiològica i ambiental es va iniciar el passat divendres 9 de març amb l'objectiu de trobar l'origen del possible brot. Així mateix, també es van prendre immediatament les primeres mesures de control i fonts consultades assenyalen que caldrà un termini d'entre 7 i 10 dies per obtenir els primers resultats que hauran de confirmar o no el brot i les seves causes.

