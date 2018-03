Dos morts en topar una moto i un camió a la Roca del Vallès

Acaben d'obrir un carril a la BV-5105 a l'altura de Santa Agnès de Malanyanés on hi ha accident amb una moto i un camió implicats. pic.twitter.com/oF5sRQR7cs — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 12 de març de 2018

Els dos ocupants d'una motocicleta van morir aquest dilluns al vespre en un xoc frontal amb un camió a La Roca del Vallès (el Vallès Oriental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre es va produir quan passaven uns cinc minuts d'un quart de nou del vespre al punt quilomètric 1 de la BV-5102 quan per causes que s'investiguen els dos vehicles van xocar.Les víctimes són un home de 45 anys, J.C.V., i un menor d'edat, ambdós de nacionalitat espanyola i veïns de Santa Agnès de Malanyes.Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques. També hi va treballar la Policia Local.Pel que fa l'afectació viària, la carretera va quedat tallada al trànsit fins al voltant de la una de la matinadaEs dona la circumstància que aquesta via ja va ser escenari d'un altre accident mortal el passat mes de desembre.

