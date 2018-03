TVE veta de les tertúlies dos periodistes crítics amb el PP

Impressionant !! No sé a que esperen els treballadors de la tele del gobierno a fer vaga. Si en una tertúlia el periodista "de la casa" està condicionat pel medi , com ha d'estar el tertulià convidat ?

No cal tertúlies doncs, que facin un monòleg i que ens venguin el producte retocat per tots costats, tal com fan ara, cosa que neguen.

Particularment, no se quant de temps que bombeig la tele espanyola