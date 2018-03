ERC obre un expedient a Salvadó però evita fer-lo dimitir per ara

El diputat i secretari general adjunt d'ERC, Lluís Salvadó, no haurà de dimitir per ara, malgrat la conversa amb contingut masclista que va fer pública Antena 3. L'executiva nacional del partit ha decidit aquest dilluns iniciar un expedient informatiu en aplicació del seu codi de conducta i el codi ètic "per avaluar les paraules filtrades de Lluís Salvadó i determinar l’aplicació de mesures disciplinàries, si s’escau", sense prendre mesures preventives.De fet, segons un comunicat de premsa, serà la mateixa executiva nacional qui acabi determinant com s'haurà d'actuar amb el dirigent republicà, que ja va posar-se a disposició de la formació . L'assemblea de dones d'ERC ha exigit més contundència amb l'exsecretari d'Hisenda del Govern i les joventuts van reclamar-ne directament la dimissió , però la direcció ha optat per iniciar un tràmit intern ordinari arran del qual ja decidirà les conseqüències en un futur, sense un termini prefixat.Segons els passis previstos, "ara el responsable de compliment del codi de conducta avaluarà si les paraules filtrades intencionadament pels òrgans judicials de l'Estat poden ser objecte de sancions i mesures disciplinàries concretes" per traslladar-ho a l'executiva. En tot cas, el partit, que destaca que és l'únic "que disposa d'un codi de conducta i d'un responsable de compliment d'aquest codi" -que va ser aprovat el 2016-, censura les paraules de Salvadó, que considera "ofensives, masclistes, reprovables i del tot inacceptables, malgrat produir-se en el context d’una conversa privada i informal".Així mateix, assevera que "no es corresponen en cap cas amb l'ideari i els valors republicans i feministes" de la formació, motiu pel qual, tot i agrair la disculpa de Salvadó, "no pot deixar d’actuar". I és que ERC es referma "en la defensa dels valors feministes i la lluita per la igualtat efectiva" i manté "el compromís per crear una societat on les dones tinguin els mateixos drets efectius". Igualment, afirma que ha decidit "reforçar-se internament davant la guerra bruta que exerceix l'estat espanyol", ja que "la filtració ha afectat a l'organització, perquè té la lluita feminista com un valor fonamental del seu ideari, fet que l'Estat ha aprofitat per intentar destruir-la".I és que el partit posa molt èmfasi en denunciar una filtració que afirma que "és una mostra més de la guerra bruta que l'estat espanyol ha engegat per intentar posar fi a les forces republicanes", ja que "sap que la República catalana és l'única oposició real a una oligarquia política i econòmica que considera la unitat territorial per sobre de tot, fins i tot de la democràcia i l'estat de dret i utilitza totes les armes al seu abast per intentar destruir les forces sobiranistes".Malgrat això, el partit afirma que "no farà el joc a aquest estat, no cedirà a la seva pressió" -la qual també identifica amb l'empresonament d'Oriol Junqueras o l'encausament de bona part de la seva cúpula- i assevera que "no farà moure ni un mil·límetre les conviccions i el compromís republicà" d'ERC. Igualment, no deixa de destacar que "Salvadó ho ha donat tot pel país i també per Esquerra Republicana" i "la seva trajectòria de 30 anys" és "impecable". Un bagatge que ja avança que l'executiva tindrà en compte a l'hora de prendre mesures.Segons ha pogut saber, la permanent republicana, que s'ha reunit el matí amb la secretària general, Marta Rovira, al capdavant, s'ha decantat per no demanar la dimissió a Salvadó i fiar-ho tot a l'aplicació del codi ètic i el de conducta. Els dirigents del partit temen que l'Estat usi gravacions fora de context i les posteriors filtracions il·legals per desgastar la cúpula republicana, fins i tot amb figures que, com destaquen de Salvadó, no tenien cap taca en la seva trajectòria política i ja estan encausats per impulsar el procés.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)