FOTO Guardiola «canvia» el llaç groc per una flor groga

Pep Guardiola ha aconseguit generar un nou debat aquest dilluns a la nit a la xarxa. Ho han fet en el marc del partit entre el Manchester City i l'Stoke City, on el tècnic català ha dirigit el seu equip amb un símbol groc a la solapa. Concretament, una flor groga. Des que ha sortit la seva imatge en pantalla els usuaris han començat a extreure les seves conclusions.En aquest sentit, s'ha posat sobre la taula la possibilitat que Guardiola estigués burlant el veto de la Federació Anglesa la multa de 22.500 euros i l'avís de conducta per a futures ocasions , canviant el llaç groc per un altre símbol que no pugui ser considerat polític, motiu pel qual l'ens principal del futbol al Regne Unit va decidir sancionar-lo.Guardiola, de fet, ja va desobeir les advertències de la Federació a la final de la Copa de la Lliga, a Wembley. A la roda de premsa posterior al matx, Guardiola va ser qüestionat sobre el llaç groc i va contestar: "Si he incomplert les normes, accepto la multa. Però abans que entrenador sóc persona. Això és un tema d'humanitat. Hi ha quatre persones que estan a la presó, i altres fora del país. Per patir aquestes condemnes has de tenir armes, i les seves armes només han estat els vots i les urnes", va afegir.Ara bé, segons ha aclarit en el seu perfil de Twitter @LaTDP , la flor groga és com a mostra de compromís amb una campanya solidària de suport als malalts terminals, organitzada per la Fundació Marie Curie.

