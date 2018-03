Ambient carregat

El bloqueig polític en què s'ha instal·lat l'independentisme tiba cada cop més la situació i alimenta l'escenari d'un col·lapse que pot acabar en unes noves eleccions que no serien més que una demostració d'enorme impotència. Malgrat tot, és necessari preguntar-se com s'ha arribat fins aquí, amb quines fortaleses i amb quines debilitats, quines van ser les lliçons de la tardor i quina és ara la forma més intel·ligent i efectiva de seguir avançant amb la majoria del 21-D. És el que hem volgut fer en aquesta setmana d'impàs a. N'hem dit Debat republicà i hem demanat als tres actors polítics en joc que s'expliquin i que ho facin de forma serena i sense estar condicionats per haver de donar resposta a la darrera declaració o decisió judicial.Ha obert joc Quim Torra, de Junts per Catalunya, un dels guionistes de referència del procés. Els següents seran Pere Aragonès, d'ERC, i Albert Botran, de la CUP. Aquí podeu llegir l'entrevista que faig a Torra . Diu coses sucoses, com ara que el 47,5% pesa com una llosa, que va ser un error tallar les ales a la revolta republicana de l'octubre i explica en què ha de consistir el procés constituent. Aquests dies està d'actualitat Òmnium que, com fa Torra o va fer dissabte Puigdemont, demana ampliar majories. L'entitat, que amb l'ANC ha estat un dels grans motors del procés fins al punt que han empresonat el seu president, Jordi Cuixart, ha rebut crítiques injustes.ha escrit a La Veu de Nació aquest article en defensa d'Òmnium i la seva lluita per no empetitir el republicanisme.

Ferran Casas i Manresa

El desacord i l'eventualitat d'unes eleccions fa que tots els actors prenguin posicions. A ERC temen ser castigats a les urnes per haver posat aigua al vi i per haver activat una "teràpia de shock realista" que han sumat a declaracions i accions contradictòries els darrers mesos (tenir Junqueras a la presó pesa massa). Afers com el de Lluís Salvadó acaben de donar-los els números de la rifa. La CUP no afluixa però no està clar si cobrarà atraient el vot més empipat i del morro fort o pagarà la seva ambició amb només quatre escons. El principal perill pels tres grups independentistes és que sorgeixin nous actors o el personal es quedi a casa i la majoria absoluta s'esfumi. Junts per Catalunya no ho té pas millor i ahir era una olla a pressió. Les tensions entre els independents i el PDECat (que lluita per no anar a eleccions) i les de Marta Pascal amb les famílies del seu partit afins a Puigdemont s'han fet evidents, ara amb la creació d'una entitat que podria ser l'embrió d'un nou partit. n'explica els detalls . Per cert, que avui a la tarda el Congrés debatrà una proposició de llei d'ERC per despenalitzar els ultratges a Espanya i a la Corona. La posició del PP, el PSOE i Cs segur que donarà oxigen a la unitat independentista. Qui no es conforma...I mentrestant, a Barcelona, Ada Colau segueix rebaixant els seus projectes a causa de la precarietat política. El darrer cas és el del tramvia per la Diagonal, una iniciativa lògica i desitjable que potenciaria el transport públic i sostenible a la ciutat. Ara busca a la desesperada el suport d'ERC empetitint el projecte, que connectaria les Glòries amb Verdaguer però no projectaria encara l'arribada a la plaça Francesc Macià per enllaçar amb les línies del Baix Llobregat. CiU va arribar a l'alcaldia el 2011 amb una forta oposició al tramvia i ara no sap com sortir-ne, i republicans i socialistes també són víctimes del tacticisme. El Periódico té problemes . La seva plantilla afronta un expedient de regulació duríssim i va camí d'acabar sent propietat de Vocento , el grup de l'Abc. La secció de català, que vetlla per la qualitat de la traducció del diari -originalment escrit en castellà per la redacció-, és una de les grans perjudicades i tots els companys que hi treballen seran acomiadats. Tot quedarà en mans de la màquina i d'una empresa externa que en farà una supervisió. A El Español ahir ho celebraven en un text de "l'expert" en mitjans del diari de Pedro J. Ramírez, "El català ja és residual a la premsa: El Periódico acomiada 22 traductors" , titulaven. I vinculava els "nou temps" a que se supeditaven els "interessos econòmics a les pretensions del procés". Naps i cols sense tenir massa en compte que, potser, el que per desgràcia és residual és la premsa en paper. Només cal veure la comparativa de les vendes en quiosc aquest gener a tot l'Estat.Santi Vila va presentar ahir el seu llibre a Madrid. Va deixar el govern de Puigdemont només unes hores abans de la DUI i després d'haver format part d'aquell executiu i del de Mas durant tot el procés. Com que ara és molt crític, a la capital espanyola ho han oblidat ràpidament i li riuen qualsevol gràcia. El PP "nacional" va enviar diumenge una nota de premsa anunciant que el seu vicesecretari general, Javier Maroto, presentaria el dietari editat per Planeta al vespre en un local del luxós districte de Salamanca. Al PP afirmen que va ser un error -alguns sospitaven que potser algú, a la seu del carrer Gènova, havia pensat que potser no calia tant entusiasme- però el cert és que hores desprésTal dia com avui de l'any 2013, ara fa cinc anys, el cardenal, nascut el 1936 a Buenos Aires, l'Argentina, va ser escollit papa de Roma convertint-se en el primer no europeu en assumir el càrrec. Bergoglio va triar Francesc com a nom per exercir i és jesuïta. En aquests anys ha donat un to molt més progressista i proper a l'Església, i ha seguit prenent mesures davant els casos d'abusos a menors. En aquest vídeo podeu veure els millors fragments d'una entrevista a la cadena hispana Univisión, dels EUA.Un 13 de març de 1971 naixia a Esplugues de Llobregat la dirigent del PSC i el PSOE. Amb només 29 anys va ser escollida tinent d'alcalde del seu poble i diputada a Madrid situant-se ben a prop de José Luis Rodríguez Zapatero. En guanyar les eleccions, aquest la va fer ministre d'Habitatge primer i de Defensa, després. Va ser la primera ministra d'aquest àmbit i la primera en passar revista a les tropes embarassada ( aquí el vídeo ). Chacón, de l'ala menys catalanista del PSC, va fracassar en l'intent de liderar el PSOE i, quan va morir l'any passat, amb només 46 anys, ja no estava implicada en la primera fila de la política. Podeu recuperar aquí el perfil que li vaig fer en el moment del trist desenllaç.

